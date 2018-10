Jak oszczędzać na emeryturę?

Statystyki dowodzą, że coraz mniej aktywnych zawodowo Polaków odkłada na emerytury - ponad połowa nie ma żadnych oszczędności, które pomogą uzupełnić emeryturę z ZUS. Wynika to z faktu, że Polacy do ostatniego momentu starają się nie myśleć o emeryturze oraz nie wiedzą jak to robić. Z pomocą przychodzi Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualne Konta Emerytalne.