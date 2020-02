Dopłaty roczne w PPK

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), dalej „ustawa o PPK”, po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie, na rachunek uczestnika PPK trafiają m.in. dopłaty roczne finansowane przez Państwo.

Uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Zasadą jest, że ta dopłata przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat (podstawowych i dodatkowych) finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Przykładowo, aby zatrudniony mógł otrzymać dopłatę roczną za 2019 rok, wpłaty na jego rachunek PPK w 2019 roku musiały wynosić co najmniej 472,5 zł (2250 x 6 = 13500; 13500 x 3,5% = 472,5 zł). Natomiast, aby osoba zatrudniona mogła otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, wpłaty na jej rachunek PPK w 2020 roku będą musiały wynosić co najmniej 546 zł (2600 x 6 = 15600; 15600 x 3,5% = 546 zł).

W stosunku do osób o niskich dochodach obowiązują jednak złagodzone wymagania. W ustawie o PPK przyjęto rozwiązanie polegające na tym, że wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może jednak wynosić mniej niż 2% (ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), jeżeli wynagrodzenie tego uczestnika PPK - osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu - nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku była to kwota 2700 zł, a w 2020 roku - 3120 zł). Tacy uczestnicy PPK, aby uzyskać prawo do dopłaty rocznej, muszą zgromadzić tylko co najmniej 25% pełnej wymaganej kwoty (czyli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz tego uczestnika PPK musi być równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia). Przykładowo, aby otrzymać dopłatę roczną za 2019 rok, osoby te musiały zgromadzić na rachunku PPK co najmniej 118,13 zł. Natomiast, aby otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, taki uczestnik PPK będzie musiał zgromadzić co najmniej 136,50 zł. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, dokonane na wszystkie rachunki PPK prowadzone dla tego uczestnika.