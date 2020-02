Wpłata powitalna w PPK

Celem wpłaty powitalnej jest zachęcenie osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK oraz do nierezygnowania z finansowania wpłat do PPK. Warunkiem nabycia prawa do wpłaty powitalnej jest bowiem uczestnictwo w PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonanie do PPK wpłat podstawowych, finansowanych przez uczestnika PPK, za co najmniej 3 miesiące. Uczestnik PPK, dla uzyskania uprawnień do wpłaty powitalnej, nie musi spełnić tych warunków w określonym czasie. Wpłaty nie muszą być dokonane za miesiące bezpośrednio następujące po sobie. Nie muszą być to także wpłaty na ten sam rachunek PPK. Jeżeli np. dla uczestnika PPK prowadzone są trzy rachunki PPK w trzech różnych instytucjach finansowych i uczestnik ten uzbierał trzy wpłaty do PPK w trzech różnych miesiącach, ale na różne rachunki i stało się tak dopiero po upływie roku od zawarcia - w imieniu i na rzecz tego uczestnika - pierwszej umowy o prowadzenie PPK, to taki uczestnik również otrzyma wpłatę powitalną.

Polecamy: PPK dla pracownika

reklama reklama



Wpłata jest ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym ustalono nabycie uprawnień do tej wpłaty. Wpłatę powitalną przekazuje uczestnikowi PPK minister właściwy do spraw pracy (wpłata jest finansowana ze środków Funduszu Pracy), za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Kwota wpłaty powitalnej jest taka sama dla wszystkich i wynosi 250 zł. Przepisy ustawy o PPK nie przewidują waloryzacji tej wpłaty, co oznacza, że zmiana jej wysokości może nastąpić jedynie wskutek zmiany przepisów ustawy o PPK.

Wpłata powitalna jest wypłacana uczestnikowi PPK jednorazowo. Przysługuje ona tylko raz, bez względu na ilość posiadanych rachunków PPK. Oznacza to, że uczestnik PPK, który już otrzymał wpłatę powitalną i dla którego np. po upływie kilku lat zostanie utworzony nowy rachunek PPK nie otrzyma kolejnej wpłaty powitalnej.

W sytuacji, w której uczestnik PPK - przed ukończeniem 60 roku życia - zdecyduje się dokonać zwrotu środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, dokonywana wypłata zostanie pomniejszona m.in. o środki pieniężne pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych (czyli o kwoty tej wpłaty i dopłat wraz z wypracowanymi zyskami), które zostaną przekazane na Fundusz Pracy.

Podobnie jest w przypadku zwrotu w formie pieniężnej, środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK, przypadających - w wyniku podziału majątku wspólnego - byłemu małżonkowi tego uczestnika, który nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK zdecyduje się dokonać takiego zwrotu przed ukończeniem 60 roku życia (pod warunkiem, że nie nabył wcześniej prawa do emerytury), dokonywana wypłata zostanie pomniejszona m.in. o środki pieniężne pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych (czyli o kwoty tej wpłaty i dopłat wraz z wypracowanymi zyskami), które zostaną przekazane na Fundusz Pracy.