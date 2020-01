Jak sprawdzić stan rachunku w PPK?

Dla każdego pracownika oszczędzającego w PPK wybrana przez jego pracodawcę instytucja finansowa otwiera prywatny imienny rachunek, na którym są gromadzone jego oszczędności. Od kilku dni pracownicy coraz częściej poszukują informacji o możliwości zalogowania się i sprawdzenia stanu rachunku.

Na rachunki utworzone w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wpływają już pierwsze wpłaty uczestników PPK, ich pracodawców, a wkrótce (nie później niż do 15 kwietnia) – na rachunki osób spełniających wymagania określone w przepisach - wpłyną także dopłaty roczne od państwa za rok 2019. Po trzech miesiącach oszczędzania na rachunki poszczególnych uczestników będą wpływać również wpłaty powitalne.

Każda z 20 instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK, spośród których pracodawca wybrał dostawcę PPK, udostępnia uczestnikom PPK bieżący dostęp online do systemu prezentującego stan ich oszczędności. Nadanie dostępu do takiego systemu (logowanie) jest inne w każdej z tych instytucji. Informacji dotyczących logowania należy szukać na stronie internetowej właściwej instytucji finansowej, a także np. w informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK przekazanej pracownikowi. Taka informacja jest wysyłana do każdego pracownika rozpoczynającego oszczędzanie w PPK. Omawiany obowiązek informacyjny ciąży na instytucji finansowej, z którą - w imieniu i na rzecz pracownika - pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK.

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK najważniejsze informacje o jej zawarciu. Informacja ta musi zawierać m.in. dane instytucji finansowej, dane podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat do PPK, a także informacje o możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na rachunku PPK i trybie składania tych dyspozycji.

Powitalny pakiet informacyjny dla uczestnika PPK od instytucji finansowej powinien zatem zawierać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do swego rachunku. W wielu instytucjach taki dostęp będzie wiązać się nie tylko z możliwością podglądu historii wpłat do PPK, ale także z możliwością aktualizacji danych bądź zleceniem - bezpośrednio przez teleinformatyczny system - nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa funduszy zdefiniowanej daty (zmiana funduszu i przenoszenie środków między funduszami).

W sytuacji, gdy pracownik będzie miał kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, trzeba będzie w każdej z tych instytucji logować się oddzielnie. Zdecydowanym ułatwieniem będzie w tym zakresie funkcjonalność, jaką - najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. - uruchomi Portal PPK, zgodnie z wymogami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dzięki niej w jednym miejscu, właśnie na Portalu MojePPK, uczestnik PPK będzie mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych na wszystkich utworzonych dla niego rachunkach PPK.