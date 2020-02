Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2020 r.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent - marzec 2020 r.

Co roku w marcu emeryci czekają na większe wypłaty z ZUS. 1 marca emerytury i renty zostaną zwaloryzowane marcu otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Emerytom i rencistom, którzy otrzymują do 1966,43 zł brutto miesięcznie, świadczenia wzrosną o 70 zł. Dopiero powyżej tej kwoty będzie brany pod uwagę wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc.

Jak obliczyć wysokość emerytury?

- Oficjalnie został już ogłoszony tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wynosi 103,24 proc. Ze względu na wyższą inflację także wskaźnik jest wyższy niż początkowo zakładano – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli chcemy sami sprawdzić o ile wzrośnie nam emerytura lub renta wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika - wyjaśnia.

Termin wypłaty świadczenia

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty już w marcu.

Minimalne emerytury i renty, renta rodzinna, świadczenie przedemerytalne - nowe kwoty

Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną z 100 zł, czyli do 1200 zł brutto. Najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie oraz kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1210,99 zł miesięcznie.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. Natomiast w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.

Staż pracy

Podobnie jak w przypadku waloryzacji należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.