Wypłata trzynastek w 2020 r.

"Trzynastki" już na kontach prawie 700 tys. Dolnoślązaków

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kwiecień to miesiąc 13-stek. Dolnośląskie oddziały ZUS wypłaciły już 662 706 dodatkowych emerytur na łączną kwotę ponad 795 170 000 zł! W tym 158 172 wypłat popłynęło na konta seniorów na terenie legnickiego oddziału ZUS na kwotę 189 787 600 zł, z terenu wałbrzyskiego dodatkową emeryturę dostało 244 072 osób na kwotę 292 877 000 zł a z wrocławskiego 260 462 seniorów na kwotę 312 505 400 zł.

Ustalone prawo do emerytury lub renty

Żeby dostać „trzynastkę” należy mieć ustalone prawo do emerytury bądź renty na dzień 31 marca 2020 r. i pobierać to świadczenie. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie wypłacona. Dotyczy to także emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu „Mama 4 plus”.

"Trzynastki" wypłacane z urzędu

- Pieniądze w ramach „trzynastki” wypłacane są z urzędu, nie trzeba było wiec robić nic. Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu i czekać na comiesięczną wypłatę, w standardowym terminie, w którym co miesiąc pieniądze wpływają na konto – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W tym roku wysokość „trzynastej emerytury” to 1200 złotych brutto, czyli 981 zł na rękę i jest taka sama dla każdego - dodaje.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna „trzynastka”. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdego uprawnionego. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

"Trzynastka" zwolniona od egzekucji komorniczych

- Co ważne, „trzynastka” jest zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet, jeśli pieniądze trafią na konto. Świadczenie ma, bowiem specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je w przelewach – wyjaśnia Kowalska-Matis.

W całym kraju 13 popłynęły już do ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Ponad 7,8 mld złotych trafiło do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe świadczenia ok. 9 mln osób. Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu. Ponieważ ostatni termin wypłaty świadczenia przypada 25 kwietnia, czyli sobotę, emeryci i renciści otrzymają trzynastkę już w piątek. ZUS wypłaca tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

Decyzja o waloryzacji i przyznaniu „trzynastek” w jednej kopercie

ZUS rozpoczął także wysyłkę decyzji o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”. Emeryci otrzymają taką informację w jednej przesyłce pocztowej ze względu na oszczędność.

