Kwota bazowa wzrosła. Od 1 marca dodatkowa emerytura wyższa o więcej niż 700,00 zł. Dożywotnio i bez wniosku. Sprawdź!

Kwota bazowa wzrosła. Wraz z nią wzrosła wysokość dodatkowej emerytury dla najstarszych seniorów. Od 1 marca 2024 przyznawane im świadczenie honorowe dla stulatków będzie wyższe o 705,88 zł.

Kto ma prawo do świadczenia honorowego dla stulatków?

Seniorzy, którzy skończą 100 lat, otrzymują specjalne świadczenie honorowe nazywane czasami dodatkową emeryturą. Pod koniec 2023 r. było ono pobierane z ZUS przez 2900 osób. Zgodnie z prognozami ilość stulatków ma w Polsce wzrastać. Warto więc wiedzieć, na jaką pomoc ze strony państwa mogą liczyć te osoby.

Wysokość świadczenia, które otrzyma stulatek, jest uzależniona od wysokości kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu jego setnych urodzin. Kwota ta to 100% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, które zostało pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Jest ona ustalana co rok i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Wysokość świadczenia dla stulatków na przestrzeni lat

Do końca lutego 2024 r. kwota ta wynosiła 5540,25 zł, a od 1 marca wzrosła do 6246,13 zł.

Świadczenie nie podlega waloryzacji, co oznacza, że po przyznaniu go w określonej wysokości, jest w niej wypłacane dożywotnio. W związku z tym osoby pobierające świadczenie honorowe dla stulatków mogą otrzymywać je w różnej wysokości, w zależności od tego, w którym momencie nabyły do niego prawo. Co do zasady, aby je otrzymać, wystarczy skończyć 100 lat. Nie ma obowiązku składania wniosku o przyznanie świadczenia. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy senior nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego. Takie osoby muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia i załączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia. To jednak oznacza także, że świadczenie to przysługuje również osobom, które nigdy nie pracowały i w związku z tym nie nabyły uprawnień emerytalno-rentowych.

Wysokość świadczenia na przestrzeni ostatnich 10 lat kształtowała się następująco: d 1 marca 2024 r. – 6246,13 zł,

od 1 marca 2023 r. – 5540,25 zł,

od 1 marca 2022 r. – 4944,79 zł,

od 1 marca 2021 r. – 4512,41 zł,

od 1 marca 2020 r. – 4294,67 zł,

od 1 marca 2019 r. – 4003,88 zł,

od 1 marca 2018 r. – 3731,13 zł,

od 1 marca 2017 r. – 3536,87 zł,

od 1 marca 2016 r. – 3408,62 zł,

od 1 marca 2015 r. – 3308,33 zł.