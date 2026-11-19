Z asystentem można dotrzeć do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie albo wyjść na spotkanie. Ruszyły zapisy na bezpłatną pomoc w 2027 r. Od miejsca zamieszkania zależy, do kiedy można się zgłosić i jakie orzeczenie trzeba przedstawić.

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Żory i Gorzów Wielkopolski przyjmują zgłoszenia do 30 listopada 2026 r., a Warszawa do 7 grudnia 2026 r. Wszystkie trzy nabory dotyczą tej samej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanej z Funduszu Solidarnościowego.

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Asystent osobisty w 2027 r. Czy wystarczy umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Program ministerstwa obejmuje osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z orzeczeniami traktowanymi na równi z tymi stopniami. Listę grup, które zaproszono do trwających naborów, trzeba jednak sprawdzić w ogłoszeniu danego miasta.

Kto się zgłasza Żory Gorzów Wielkopolski Osoba dorosła Stopień umiarkowany albo znaczny, w tym w obu przypadkach z niepełnosprawnością sprzężoną Stopień znaczny lub orzeczenie równoważne Dziecko od 2. do 16. urodzin Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami w obu punktach, 7 i 8 Taki sam warunek

Jeśli dorosła osoba ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu i potrzebuje pomocy w wychodzeniu z domu, w Żorach może wziąć udział w naborze. W Gorzowie takie orzeczenie nie spełnia warunku podanego w aktualnym ogłoszeniu dla dorosłych. W przypadku dziecka oba miasta sprawdzają, czy orzeczenie potwierdza zarówno potrzebę stałej lub długotrwałej pomocy bądź opieki (pkt 7), jak i potrzebę codziennego udziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji (pkt 8).

Ważne W programie na 2027 r. nie ma górnej granicy wieku. Z bezpłatnej pomocy asystenta mogą więc korzystać także osoby po 65. roku życia, jeśli spełnią warunki lokalnego naboru i zakwalifikują się do programu.

Czy można korzystać z asystenta osobistego i pobierać świadczenie wspierające?

Tak. Pobieranie świadczenia wspierającego z ZUS nie wyklucza udziału w samorządowym programie asystencji osobistej na 2027 r. Osoba, która otrzymuje świadczenie, może złożyć zgłoszenie, jeśli spełnia warunki lokalnego naboru. Punkty z decyzji o poziomie potrzeby wsparcia służą do ustalenia prawa do świadczenia wspierającego. Przy zgłoszeniu do programu asystencji liczy się orzeczenie wymagane w danym naborze. Przykładowo w Żorach osoba z umiarkowanym stopniem, która pobiera świadczenie wspierające, może ubiegać się o asystenta. W Gorzowie Wielkopolskim w tym naborze od dorosłych wymagają stopnia znacznego lub orzeczenia równoważnego.

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Czy przy naborze na asystenta osobistego obowiązuje kryterium dochodowe?

Program nie przewiduje kryterium dochodowego. Wysokość pensji, emerytury czy renty nie stanowi progu dostępu do bezpłatnej asystencji. Przy kwalifikacji realizator ocenia indywidualną sytuację osoby z niepełnosprawnością, w tym to, jakiego wsparcia potrzebuje i czy może je otrzymać od bliskich.

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Asystent osobisty w Warszawie. Zgłoszenia na 2027 r. do 7 grudnia

Warszawa ogłosiła rekrutację 16 listopada i dała mieszkańcom na zgłoszenie o tydzień więcej niż Żory i Gorzów Wielkopolski. Za nabór odpowiada Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. Skaryszewskiej 3. Miejski serwis Warszawa 19115 odsyła do regulaminu realizatora i podaje numer kontaktowy w sprawie naboru 22 277 69 77.

Co robi asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością?

Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w tych czynnościach, przy których potrzebuje ona pomocy. Zakres wsparcia ustala się indywidualnie. Uczestnik może na przykład chcieć sam zrobić zakupy i potrzebować kogoś, kto pomoże mu dotrzeć do sklepu, sięgnąć po produkty i wrócić z nimi do domu. W ramach programu asystent może pomóc między innymi:

przy ubieraniu się i codziennej higienie,

przy przygotowaniu posiłku lub innych codziennych czynnościach w domu,

w drodze na wizytę lekarską, do pracy albo na rehabilitację,

w porozumiewaniu się z innymi, na przykład w urzędzie,

przy wyjściu na spotkanie, zajęcia lub wydarzenie kulturalne.

Uczestnik nie płaci za usługę asystenta. Taka pomoc może uzupełniać usługi opiekuńcze, które uczestnik już otrzymuje.

Do 840 godzin bezpłatnej asystencji w 2027 r. Od czego zależy limit?

Program określa roczne limity godzin na uczestnika:

840 godzin przy znacznym stopniu i niepełnosprawności sprzężonej,

przy znacznym stopniu i niepełnosprawności sprzężonej, 720 godzin przy znacznym stopniu bez niepełnosprawności sprzężonej,

przy znacznym stopniu bez niepełnosprawności sprzężonej, 480 godzin przy umiarkowanym stopniu i niepełnosprawności sprzężonej,

przy umiarkowanym stopniu i niepełnosprawności sprzężonej, 360 godzin przy umiarkowanym stopniu bez niepełnosprawności sprzężonej oraz dla dzieci zakwalifikowanych do programu.

Odpowiednie limity obejmują też orzeczenia równoważne. Realizator ustala liczbę godzin na podstawie indywidualnej sytuacji uczestnika i może przyznać mniej. Gorzów zapowiedział, że może zmniejszyć pulę na osobę, jeśli obejmie pomocą więcej mieszkańców, niż planował. Program pozwala organizować pomoc także w weekendy i w nocy, przy czym ten sam asystent może świadczyć ją maksymalnie przez 12 godzin na dobę.

Kto może zostać asystentem osobistym? Czy można wskazać sąsiada?

Uczestnik może wskazać w karcie zgłoszenia osobę, z którą chce współpracować. Przy dziecku albo osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej może to zrobić opiekun prawny. Przygotowanie wskazanej osoby do tej pracy potwierdza oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, a kandydata akceptuje realizator. Można więc zgłosić zaufaną osobę spoza rodziny, na przykład sąsiadkę, jeśli jest pełnoletnia, mieszka osobno i spełnia pozostałe warunki programu. Program wyklucza m.in. członków rodziny, opiekunów prawnych i osoby mieszkające z uczestnikiem.

Gdy kandydata wskazuje realizator, asystent musi mieć odpowiednie kwalifikacje, na przykład pedagoga, fizjoterapeuty lub opiekuna medycznego, albo co najmniej sześć miesięcy udokumentowanego doświadczenia w bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Takie doświadczenie można zdobyć również na wolontariacie.

Asystent osobisty w Żorach i Gorzowie. Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty dołączyć?

W obu miastach podstawą jest karta zgłoszenia i kopia orzeczenia. Formularze oraz pełną listę załączników miasta udostępniły w swoich ogłoszeniach. W Żorach dokumenty można złożyć osobiście w MOPS przy ul. Piastów Górnośląskich 4 albo wysłać pocztą na adres MOPS przy ul. Ks. Przemysława 2. Przy wysyłce liczy się data stempla pocztowego. W Gorzowie Wielkopolskim dokumenty przyjmuje kancelaria urzędu miasta przy ul. Sikorskiego 4 lub, zgodnie z ogłoszeniem, można je przesłać przez ePUAP.

Samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca. Program daje pierwszeństwo m.in. osobom, które mieszkają i gospodarują samotnie oraz nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich. Żorski MOPS podał w ogłoszeniu z 12 listopada, że umowa na realizację programu z urzędem wojewódzkim czekała na podpisanie.

Nowa ustawa o asystencji osobistej. Kiedy ruszą nabory na nowych zasadach?

Prezydent podpisał ustawę o asystencji osobistej 17 listopada 2026 r. Ustawa tworzy stały system, który będzie uruchamiany etapami. Pierwsza grupa dorosłych uprawnionych w tym systemie będzie mogła ubiegać się o pomoc po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy, od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Możliwość korzystania z usług pojawi się później, według odrębnego harmonogramu. W trwających listopadowych naborach obowiązują zasady programu samorządowego na 2027 r. oraz warunki ogłoszone przez jego lokalnych realizatorów.

Podstawa prawna

Program samorządowy na 2027 r. opiera się na art. 7 ust. 5 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1848 ze zm.). Przy ocenie równoważności orzeczeń mają zastosowanie art. 5 i 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 884). Szczegółowe zasady określa program ministra „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2027, ze zmianą z 16 września 2026 r.