Wniosek o dowód osobisty 5 listopada 2021 r. do godz. 12

Wnioski o dowody osobiste 5 listopada 2021 r. we wszystkich urzędach w Polsce będą przyjmowane tylko do godz. 12.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM przypomina, iż na odbiór dowodu lub złożenie wniosku o nowy dokument mamy czas do piątku do południa. Od poniedziałku 8 listopada będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (odciski palców). 7 listopada zostaną zaś wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne, prace rozpoczną się już w piątek 5 listopada.

Ważne! W związku z przerwą techniczną w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych we wszystkich urzędach w Polsce wnioski o dowody osobiste w piątek (5 listopada) będą przyjmowane tylko do godz. 12.

"Od tego czasu do zamknięcia urzędów nie będzie także możliwości załatwienia innych spraw związanych z dowodami osobistymi - nie odbierzecie gotowego, już spersonalizowanego dokumentu" - poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Co warto wiedzieć o e-przerwie?

Od piątku 5 listopada od godz. 12 do soboty 6 listopada do godz. 17 niedostępna może być część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl oraz z działaniem aplikacji mObywatel (w zakresie pobierania danych).

Prace mogą się przedłużyć do godzin porannych w niedzielę 7 listopada.

W sobotę 6 listopada od godz. 8 do 17 niedostępne będą usługi działające w oparciu o Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) oraz aplikacja Źródło.

Ważne! Od niedzieli 7 listopada będzie można składać wnioski online dla dzieci do 12. roku życia.

Ponadto KPRM przypomina, iż w związku z wdrożeniem nowych dowodów osobistych nie ma już możliwości zawnioskowania online o nowy dokument tożsamości. Załatwimy to tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie.

Nowe dowody z odciskami palców

W warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce od 7 listopada dowodów osobistych znajdą się odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego. Rozwiązania te wynikają z wymogów prawa unijnego. Co do zasady nowe dowody osobiste z odciskami palców dla osób powyżej 12. roku życia będą wydawane na 10 lat. W przypadku zaś osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat (bez pobierania odcisków palców).

Warto pamiętać, iż nie trzeba wymieniać dotychczasowych ważnych dowodów osobistych.

Źródło: Cyfryzacja KPRM