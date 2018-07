Czy Polacy przestrzegają zakazu handlu w niedzielę? PIP odpowiada

Od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy (2,6 tys.) – przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Polacy raczej przestrzegają zakazu handlu w niedzielę

Inspektorzy pracy tylko w 7% przypadków stwierdzili, że sklepy zostały otwarte wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 223 mandaty karne na kwotę 240 tys. zł, skierowali 242 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 145 środków oddziaływania wychowawczego. Ponadto w związku z otrzymanymi sygnałami, inspektorzy pracy dokonali sprawdzenia kolejnych 7,6 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte.

Łącznie, działaniami kontrolnymi i sprawdzającymi Państwowa Inspekcja Pracy objęła prawie 16 tys. placówek handlowych. Reasumując, kontrole wykazały wysoki stopień respektowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W realizację przeprowadzonych działań kontrolnych zaangażowanych zostało, jak dotychczas,ponad 900 inspektorów pracy.

Co z siecią sklepów Żabka?

Okręgowe inspektoraty pracy przeprowadziły w maju 2018 r. kontrole sklepów należących do sieci Żabka, by sprawdzić czy powierzają one pracę pracownikom lub innym zatrudnionym w dni objęte zakazami, powołując się przy tym na status placówki pocztowej.

Inspektorzy pracy ustalili, że nie wszystkie placówki wytypowane do kontroli były otwarte w niedziele. Spośród tych, które w tym dniu prowadziły działalność handlową, tylko część powoływała się na posiadanie statusu placówki pocztowej, zaś w pozostałych handel prowadzony był przez przedsiębiorców lub członków ich najbliższej rodziny. Część sklepów korzystała też z innych wyłączeń, gdy przeważająca działalność polega np. na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych.