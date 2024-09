Aktywnie w żłobku - jak obliczyć wysokość opłaty w żłobku ponoszonej przez rodzica? Przykłady

Świadczenie „aktywnie w żłobku” to jedno z trzech nowych świadczeń, dostępnych od 1 października 2024 r. Co warto o nim wiedzieć? Jak obliczyć wysokość opłaty w żłobku ponoszonej przez rodzica, która uprawnia do tego nowego świadczenia?

Jak obliczyć wysokość opłaty w żłobku ponoszonej przez rodzica, która uprawnia doświadczenia „aktywnie w żłobku”? Limit opłaty wnoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uprawniający do świadczenia „aktywnie w żłobku” wynosi obecnie 2200 zł (do 31 marca 2025 r.). Limit dotyczy ostatecznej kwoty ponoszonej przez rodzica, przed wprowadzeniem dofinansowania z ustawy. W dofinansowanie nie jest wliczana opłata za wyżywienie. REKLAMA Podmiot prowadzący opiekę określając wysokość opłaty podstawowej za pobyt (cennikowej, bez zniżek i ulg) nie wlicza opłaty za wyżywienie oraz nie odejmuje ulg wprowadzanych przez podmiot prowadzący, dotacji gminy. A to oznacza, że opłata podstawowa (cennikowa, przed zniżkami i ulgami) w żłobku może być wyższa niż ww. limit o ile opłata ponoszona przez rodzica nie przekracza tego limitu. Przykład 1. Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 2200 zł. Instytucja opieki nie bierze udziału w Programie Aktywny Maluch 2022-2029,

nie otrzymuje dofinansowania z gminy i z innych środków publicznych,

nie udziela ulg. Rodzic po 1 października 2024 r. może otrzymać dofinansowanie do 1500 zł „aktywnie w żłobku”. Opłaty ponoszone przez rodzica od 1 października 2024 r.: 2200 zł – 1500 zł (świadczenia „aktywnie w żłobku”) = 700 zł opłaty za pobyt ponoszonej przez rodzica. Przykład 2. Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 3000 zł. Dalszy ciąg materiału pod wideo Instytucja opieki nie bierze udziału w Programie Aktywny Maluch 2022-2029.

Żłobek otrzymuje z gminy dofinansowanie do obniżenia opłat ponoszonych przez rodzica w wysokości 1000 zł na jedno miejsce opieki. Opłata ponoszona przez rodzica to 3000 zł – 1000 zł = 2000 zł. Opłata mieści się w limicie o którym mowa wyżej, a zatem rodzic może otrzymać świadczenie „aktywnie w żłobku”. Po obniżeniu opłaty rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości: 2000 zł – 1500 zł = 500 zł. Przykład 3. Podmiot ustala wysokość opłaty podstawowej (cennikowej) na poziomie 3500 zł. Gmina udziela dofinansowania 500 zł na obniżenie opłat rodzica. Opłata rodzica: 3500 zł – 500 zł = 3000 zł Rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia „aktywnie w żłobku”, bo opłata przekracza limit 2200 zł o 800 zł. Zobacz: Aktywnie w żłobku - nowe świadczenie w wysokości 1500 zł/1900 zł Źródło: Na podstawie wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zobacz również: Aktywny rodzic w pracy - czy świadczenie przysługuje rodzicom prowadzącym własną działalność gospodarczą?

