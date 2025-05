Umowa z salą weselną – zaliczka a zadatek

Dobre skonstruowanie umowy o organizację wesela bezpośrednio przekłada się na komfort obu stron. Jeżeli uregulowaliśmy już podstawowe kwestie organizacyjne, jak termin, czas trwania imprezy, czy menu to warto zastanowić się nad sposobem zapłaty wynagrodzenia (płatność częściowa, jednorazowa, ratalna) i zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności, czy przy zawarciu umowy dana będzie zaliczka lub zadatek.

Umowa z salą weselną – zaliczka

Pojęcia te niejednokrotnie są mylone w obrocie nieprofesjonalnym, a nawet używane zamiennie. Zaliczka nie została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że jest to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności (Słownik Języka Polskiego PWN, sjp.pwn.pl). Innymi słowy, przy zawieraniu umowy o organizację przyjęcia weselnego, zaliczka przyjmie funkcję częściowej przedpłaty, która zaliczona będzie na poczet ostatecznie należnej organizatorowi należności. Takie rozwiązanie jest wygodne dla obu stron, jednak nie zapewnia żadnej dodatkowej ochrony zabezpieczającej wywiązanie się umowy przez drugą ze stron.

Odmiennie niż zaliczkę, przepisy Kodeksu cywilnego szczegółowo regulują kwestię zadatku. Zgodnie z art. 394 § 1 k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zastrzeżenie zadatku, w umowie o organizację przyjęcia weselnego dla pary młodej stanowić będzie zabezpieczenie wywiązania się przez organizatora z jego obowiązków. W szczególności, w razie odwołania imprezy, będą mogli oni żądać zwrotu dwukrotności danego zadatku, co może mieć znaczenie np. w razie sprzedaży lokalu, gdzie miało odbyć się przyjęcie, zaprzestania działalności gospodarczej albo wystąpienia innych zdarzeń leżących po stronie organizatora, a skutkujących niewywiązaniem się przez niego z obowiązku organizacji imprezy. Z drugiej jednak strony, danie zadatku uprawnia także i organizatora do odstąpienia od umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu) w razie niewywiązania się z umowy przez parę młodą. W takiej sytuacji dany zadatek przepadnie.

W razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia organizatora (sali weselnej), a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe (np. dany zadatek nie był wpłacany w pieniądzu), zadatek ulega zwrotowi. Warto zauważyć, że w przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być co do zasady zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczyć będzie wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony