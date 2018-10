Żłobek i przedszkole dla dzieci pracowników PGNiG

Budowa nowoczesnego żłobka i przedszkola dla dzieci pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG wystartowała w październiku 2018 r. Kompleks będzie zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka - na terenie należącym do firmy.

W naszej firmie jest wielu młodych pracowników, niektórzy niedawno założyli rodziny. Chcemy pomóc im pogodzić życie prywatne i zawodowe mówi Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. Przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników i okazało się, że jednym z wyzwań, z którymi się borykają, jest pozyskanie miejsca w żłobkach i przedszkolach – stąd pomysł realizacji tego przedsięwzięcia – dodaje Piotr Woźniak.

Projekt przedszkola i żłobka zakłada budowę nowoczesnego kompleksu przyjaznego dzieciom. Znajdą się w nim m.in. specjalne sale doświadczeń, sala do zajęć ruchowych, aula i przestrzeń gastronomiczna. Na zewnątrz powstanie plac zabaw. W żłobku będzie dostępnych około 32 miejsc dla dzieci w wieku 1 - 2,5 lat, a w przedszkolu - około 100 dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

- Opracowując koncepcję inwestycji, złożyliśmy, że nie tylko budynki będą nowoczesne, ale także samo podejście do edukacji ma być innowacyjne – zauważa Prezes Piotr Woźniak. Dlatego w naszym żłobku i przedszkolu nauka będzie prowadzona według metody projektów badawczych, tak aby przedszkolaki angażowały się w 100% w to, co robią i czego się uczą.

Budowa przedszkola i żłobka jest realizowana przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Harmonogram inwestycji zakłada, że dzieci będą mogły rozpocząć naukę od września 2019 roku.

GK PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce zatrudniających ponad 24 tyś osób. Firma prowadzi liczne działania skierowane do pracowników, m.in. dofinansowuje zajęcia kulturalno-sportowe, a także wspiera rodziny wielodzietne i emerytów. Budowa przedszkola i żłobka to kolejne przedsięwzięcie, które wpisuje się w prospołeczne zaangażowanie GK PGNiG.