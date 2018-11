Pracowników tymczasowych zastąpią roboty.

Robot zamiast pracownika

Amazon w tym roku przed Bożym Narodzeniem planuje zatrudnić mniej pracowników sezonowych, niż to miało miejsce w latach poprzednich - poinformował serwis Quartz. Powodem jest postępująca automatyzacja zadań i zastępowanie pracowników przez roboty.

Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych

Liczba miejsc pracy tymczasowej w tym roku uległa zmniejszeniu o około 20 tys. stanowisk w stosunku do poprzednich dwóch lat - podał Quartz. Według analityka związanego z grupą Citi Marka Maya stanowi to dowód na postępującą automatyzację prac fizycznych w magazynach giganta handlu elektronicznego. Jak stwierdził May, w ostatnim czasie koncern znacznie zwiększył wykorzystanie robotów w swoich centrach logistycznych, co wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Jak dodał, 2018 rok jest pierwszym w historii, kiedy Amazon zmniejszył zatrudnienie w tym okresie.

Przedstawiciel koncernu odniósł się do sprawy informując, że od ostatniego okresu świątecznego Amazon skoncentrował się na zatrudnianiu pracowników długoterminowych, "m.in. do obsługi centrów logistycznych i innych funkcji". W ciągu ostatniego roku firma miała stworzyć 130 tys. nowych miejsc pracy.

Automatyzacja pracy sposobem na oszczędności

Quartz przypomniał, że koncern Jeffa Bezosa w 2012 roku nabył firmę zajmującą się robotyką Kiva Systems za 775 mln dolarów. Roboty przez nią produkowane zaczęły pojawiać się w magazynach Amazona przy pracy w 2014 roku. Pomiary rezultatów wdrożenia ich do wykonywania zadań do tej pory należących do pracowników fizycznych pojawiły się w 2016 roku - podał serwis. Wówczas też okazało się, jak korzystnie na wyniki wydajności pracy z punktu widzenia firmy wpływa automatyzacja. Roboty w 15 minut bowiem wykonywały zadania takie jak pakowanie, podejmowanie przesyłek, ich sortowanie, a także przekazywanie do dalszej dystrybucji, które człowiekowi zajmowały wcześniej godzinę. Według analiz Deutsche Banku, automatyzacja pomogła Amazonowi zaoszczędzić już 2,5 mld dolarów.

Rzeczniczka Amazona twierdzi, że wypieranie zatrudnionych w firmie pracowników przez roboty to mit. Jak podkreśliła, ludzie w firmie pracują w towarzystwie robotów, których w centrach logistycznych na całym świecie jest już 100 tys.

Wzrost płac w sektorze logistyki

Analitycy zwracają uwagę, że automatyzacja pracy może przyczynić się do wzrostu płac w sektorze logistyki. Jak podkreślił związany z Morgan Stanley Brian Nowak, roboty z firmy Kiva już teraz pozwalają mniejszym magazynom Amazona osiągać wydajność porównywalną z większymi centrami logistycznymi, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów firmy. "Oceniamy, że zwiększona wydajność wkrótce pociągnie za sobą wzrost wynagrodzeń" - stwierdził.