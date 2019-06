4 czerwca 2019 r. - 30. rocznica wolnych wyborów do Senatu

30. rocznica wolnych wyborów

4 czerwca 2019 r., w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu, odbędzie się uroczyste 80. posiedzenie Izby. Senatorowie zbiorą się w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie początkowo obradował Senat I kadencji. Na posiedzeniu zaplanowano wystąpienia prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Wolne wybory do Senatu

4 czerwca 1989 r. całkowicie wolne wybory odbyły się tylko do odrodzonego Senatu. W ich wyniku 99% mandatów zdobyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego, czyli opozycji. Z okazji 30. rocznicy tego historycznego wydarzenia zaplanowano uroczyste obchody z udziałem senatorów obecnej, IX kadencji i poprzednich, a także najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wystawa "Rok 1989"

3 czerwca zainauguruje je otwarcie wystawy „Rok 1989” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 4 czerwca, przed uroczystym posiedzeniem, senatorowie będą uczestniczyć we mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, a wieczorem – w koncercie w Teatrze Wielkim. Tego dnia wieczorem Telewizja Polska organizuje „Wielki test wiedzy o 4 czerwca 1989 r.”.

Gra miejska

4–8 czerwca będzie można wziąć także udział w grze miejskiej, która przeniesie graczy do Warszawy 1989 r., na krótko przed w pełni wolnymi wyborami do Senatu. 8 czerwca, od 22.00 do 24.00, na ścianie budynku Polskiej Akademii Nauk będzie się odbywać pokaz multimedialny, dotyczący historii odrodzenia Senatu.