Zarobki członków komisji wyborczych 2019 - wybory do Sejmu, Senatu, PE i na Prezydenta RP

Wyższe zarobki członków komisji wyborczych w 2019 r.

Z 200 do 500 złotych - o tyle PKW podniosła w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie diety dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zastępcy przewodniczących okw dostaną 400 złotych (wcześniej: 180 zł), a członkowie tych komisji - 350 zł (wcześniej: 160 zł). Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100%. Inne stawki obowiązują przy wyborach samorządowych.

Uzasadnienie

- Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych to spora odpowiedzialność, a dla wielu jej członków także nobilitacja. Zdajemy sobie sprawę, że dieta nie w każdym przypadku pokryje w pełni utracony zarobek czy koszty związane chociażby z dojazdem do siedziby komisji. Chcąc jednak w większym stopniu docenić trud, jaki w organizację wyborów wnoszą przewodniczący, zastępcy i członkowie obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie podniosła stawki diet, których wysokość – co warto zaznaczyć – od kilku lat pozostawała na niezmienionym poziomie.

Wzrost stawek dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych to efekt uchwały nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. Poprzednio obowiązująca uchwała straciła moc.

Wysokość diet członków komisji wyborczych

W świetle § 8. 1. przedmiotowej uchwały: "Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, w następującej wysokości:

dla członków okręgowych komisji wyborczych: a) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — 1 200 zł; b) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — 800 zł; c) w wyborach do Parlamentu Europejskiego — 1 100 zł; dla członków rejonowych komisji wyborczych — 600 zł; dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł; dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł; dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł."

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej członkom komisji wyborczych kolejny raz przysługują powyższe diety.