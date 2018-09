Dzień wolny za święto w sobotę w 2019 i 2020 r.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co ze świętami, które przypadają w sobotę? Jeżeli pracownicy mają wolne w soboty, a święto wypadnie właśnie w takim dniu, to pracodawca powinien udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie.

W praktyce dodatkowy dzień wolny powinien zostać przyznany w tym samym okresie rozliczeniowym co święto. Najczęściej jest udzielany po dniu wolnym, nie ma jednak przeszkód, by był to dzień przed świętem.

W 2019 r. żadne ze świąt wolnych od pracy nie wypadnie w sobotę. Za to w 2020 r. czekają nas dwa takie święta: 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

Zgodnie z polskim prawem dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące święta:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dzień, który był w mojej firmie dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto w sobotę wypadł akurat w trakcie mojego urlopu wypoczynkowego. Czy to oznacza, że pracodawca powinien udzielić mi wolnego w innym dniu?

Pracodawca nie ma takiego obowiązku, bowiem pracownik nie świadczył w takim dniu pracy. Uznaje się zatem, iż skorzystał w dodatkowego dnia wolnego.

Podobna sytuacja dotyczy osób, które podczas dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto przebywają na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim.

Pracodawca udzielił mi dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę w innym terminie niż innemu pracownikowi. Czy mógł tak postąpić?

Tak, pracodawca może udzielić dodatkowego dnia wolnego pracownikom w różnych terminach, o ile wypadają one w tym samym okresie rozliczeniowym co święto. Pracodawca może wprawdzie konsultować termin dodatkowego dnia wolnego od pracy, jednak nie ma takiego obowiązku i może termin ustalić samodzielnie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

