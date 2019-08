Zamrożone ceny prądu: czy rolnicy muszą składać oświadczenia?

Rolnicy również są objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii elektrycznej

31.07.2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

reklama reklama



Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dalszym toku prac legislacyjnych procedowana będzie w Senacie RP i następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi licznymi pytaniami nt. stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, wyjaśniamy, że w opinii ME uzgodnionej z MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Rolnictwo to niezmiernie ważna gałąź polskiej gospodarki i została objęta przez Rząd działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii elektrycznej. Dzięki uchwalonej wczoraj (31.07.2019 r. - przyp. red.) nowelizacji, termin składania oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców korzystających z innych taryf niż taryfa G, także tych prowadzących działalność rolniczą, został przesunięty na 13 sierpnia 2019 r. Były sugestie, by termin ten był jeszcze dłuższy ale, chciałbym podkreślić, znacząco opóźniłoby to wypłaty rekompensat spółkom energetycznym oraz opóźniło termin zmiany umów – odbiorcom – powiedział Minister Krzysztof Tchórzewski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wyraźnie podkreślił, że rolnicy mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu. – Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy – powiedział. – W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności ilości osób zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy unijne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014) zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Te same kryteria wynikają z krajowych przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Dlatego warunkiem skorzystania z przygotowanych rozwiązań jest spełnienie odpowiednich kryteriów – dodał minister Ardanowski.