Nadchodzą zmiany w obrocie ziemią rolną - będzie łatwiej zakupić ziemię

We wrześniu br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestawi propozycję zmian w obrocie ziemią rolną. Jedną z proponowanych zmian ma być zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy z dotychczasowych 0,3 ha do 1 ha, co ułatwić ma procedurę nabywania niewielkich nieruchomości.