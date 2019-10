Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2019

Szef kuchni odczarowuje szkolnictwo zawodowe

Paweł Salamon, wielokrotnie nagradzany Szef Kuchni został polskim Ambasadorem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019, który odbędzie się w dniach 14-18 października br. w Helsinkach. Projekt organizowany przez Komisję Europejską, składa się z cyklu wydarzeń mających na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku edukacji zawodowej oraz promocji Kształcenia i Szkoleń Zawodowych (KSZ). Odkryj swój Talent! to motto kampanii adresowanej do osób w każdym wieku, a KSZ dla wszystkich – Umiejętności dla Życia to jej tegoroczny motyw przewodni.

- Jestem zachwycona, że Paweł Salamon zgodził się na wsparcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Edukacja zawodowa jest świetnym wyborem, który wyposaża ludzi w umiejętności niezbędne na rynku pracy w XXI wieku oraz otwiera wiele możliwości rozwoju dalszej kariery zawodowej. Od początku mojej kadencji dokładam wszelkich starań, by promować tę ideę poprzez inicjatywy takie, jak Tydzień Umiejętności Zawodowych oraz współpracę z naszymi Ambasadorami - mówi Marianne Thyssen, europejska komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Polski Ambasador jest zdobywcą Kulinarnego Pucharu Polski 2016. Jako laureat wielu prestiżowych konkursów, od 2015 roku nieustannie otrzymuje wyróżnienie Żółtego Przewodnika Gault&Millau. Poza pracą w Hotel & Restaurant Smolarnia, Paweł Salamon promuje kształcenie zawodowe jako wykładowca w Szkole Kulinarnej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przygotowuje uczniów do konkursów na poziomie krajowym i międzynarodowym. W 2016 roku został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do ścisłego grona ekspertów ds. rozwoju systemu edukacji zawodowej.

W ramach projektu KSZ, Paweł Salamon należy do grupy ambasadorów - wolontariuszy z różnych państw członkowskich UE, którzy zostali wybrani przez Komisję Europejską oraz organy państwowe do pełnienia prestiżowej roli szerzenia informacji o KSZ w swoich krajach.

- Jestem zaszczycony, że mogę być Ambasadorem Polski w trakcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019. Nie mogę się doczekać bliskiej współpracy z Komisją Europejską, aby wspólnymi siłami zwiększać świadomość na temat tej ważnej dla naszego kraju inicjatywy. Umiejętności zawodowe pomagają odkryć swój talent i znaleźć wymarzoną pracę. Mogą otworzyć drzwi do wielu zawodów i profesji – elektryka, inżyniera, stolarza, projektanta, muzyka, sprzedawcy, stylisty… Lista możliwości jest nieskończona. Jak wynika ze statystyk[1] 60 proc. absolwentów systemu KSZ znajduje pierwszą, stałą pracę w ciągu miesiąca od skończenia nauki, a statystyki te wzrastają do 80 proc. po kolejnych pięciu miesiącach. Trzeba też pamiętać, że edukacja zawodowa jest możliwa w każdym wieku – nigdy nie jest za późno na naukę.