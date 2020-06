Bon turystyczny 500+ będzie można wykorzystać do końca 2021 r.

Inicjatywa prezydencka: Bon turystyczny 500+

Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko, przyznawany niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie; będzie miał formę elektroniczną i będzie można go wykorzystać do końca 2021 r. Szczegóły inicjatywy, z której skorzysta ok. 6 mln dzieci, przedstawił Prezydent Andrzej Duda. Wyjaśnił też, że bon będzie uzyskiwało się poprzez zarejestrowanie się na platformie usług elektronicznych ZUS.

– Mam nadzieję, że bon będzie już w te wakacje – mówił Prezydent w Ustce. Jak dodał, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek obiecała, że uczyni wszystko, aby Sejm jeszcze przed tymi wakacjami przyjął ustawę o bonie turystycznym. – Mam nadzieję, że Sejm będzie ją rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu – zaznaczył.

Prezydent podkreślał, że to są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną.

