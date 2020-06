Opłata „covidowa" pod lupą UOKiK

Od 10 do nawet 350 zł wynosi tzw. opłata covidowa w niektórych prywatnych placówkach medycznych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do przedsiębiorców o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach przed realizacją usług. Zweryfikuje to Inspekcja Handlowa.