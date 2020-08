Polski Bon Turystyczny - ZUS przelewa pieniądze na konta firm

ZUS przelewa pieniądze na konta firm turystycznych

Około 23 mln złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na konta przedsiębiorców zajmujących się krajową turystyką w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. Wsparcie otrzymało ok. 6 tys. firm w kraju.

- My zajmujemy się obsługą informatyczną i finansową bonu turystycznego, cała reszta jest po stronie Polskiej Organizacji Turystycznej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego wręcz błyskawicznie rozbudowaliśmy i udostępniliśmy do obsługi bonu naszą Platformę Usług Elektronicznych (PUE) firmom turystycznym i osobom uprawnionym do bonu - dodaje.





Płatności bonem turystycznym

ZUS odpowiada także za realizację płatności bonem na rzecz przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego.

- Wczoraj, w środę [red. 12 sierpnia 2020 r.] przelaliśmy pierwszą transzę środków. Do 5,8 tys. firm trafiło łącznie około 23 mln złotych. Niektóre duże ośrodki otrzymały kwoty o wartości ponad 500 tys. złotych – zapewnia rzeczniczka.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Lista Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez POT. Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE. Dlatego trzeba mieć tam założony profil (instrukcja: jak założyć profil na PUE ZUS).

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, na PUE ZUS trzeba wypełnić „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na PUE podmiot turystyczny może także upoważniać swoich pracowników do przyjmowania płatności bonem. Ma również dostęp do swoich rozliczeń.

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel

Bez wniosku o bon

Obsługa bonu odbywa się na PUE ZUS. Aby skorzystać z bonu, nie trzeba składać wniosku.

Bon jest dostępny na PUE w roli „Ogólny”. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”. Bony turystyczne zostały wygenerowane na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.