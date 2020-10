Koronawirus - specjalna infolinia dla seniorów

Maląg: na pomoc dla seniorów zabezpieczyliśmy 100 mln zł

Na pomoc dla seniorów zabezpieczyliśmy na razie 100 mln zł - poinformowała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że dla osób starszych została uruchomiona specjalna infolinia.

"Pandemia koronawirusa powoduje to, że diametralnie zmienia się życie w każdym obszarze, szczególnie narażeni są nasi seniorzy" - podkreśliła minister na piątkowej konferencji prasowej.





Szefowa MRiPS wyjaśniła, że w ramach solidarnościowego korpusu wsparcia seniorów uruchomiona została infolinia pod numerem 22 505 11 11. "Tam nasi seniorzy, przede wszystkim ci, którzy mają ukończone 70 lat mogą zadzwonić. Natomiast my w ramach solidarności międzypokoleniowej - rząd, jednostki samorząd terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, wolontariusze, harcerze, wojska obrony terytorialnej - będziemy przekazywać państwu przede wszystkim niezbędne produkty do domu" - dodała.

Minister poinformowała, że za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. "Konkretna osoba z ośrodka lub też wolontariusz do państwa domu trafi, skontaktuje się i niezbędne produkty zostaną dostarczone" - zapewniła.

Maląg poinformowała ponadto, że na program dla seniorów zabezpieczone zostało na razie 100 mln zł. W razie potrzeby środki te mają zostać zwiększone. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mrr/