Godziny dla seniorów – pytania i odpowiedzi

Godziny dla seniorów od 15 października 2020 r.

15 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to wprowadza ponownie tzw. godziny dla seniorów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do tego aktu prawnego zmiana ma na celu umożliwienie takim osobom, które obawiają się o swoje zdrowie komfortowego dokonania odpowiednich zakupów.





Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady dotyczące godzin dla seniorów.

Kogo obowiązują godziny dla seniorów?

Przepisy te zostały przewidziane dla osób powyżej 60. roku życia.

Jakie godziny przeznaczono specjalnie dla osób starszych w sklepach?

Godziny dla seniorów obowiązują od godz. 10.00 do 12.00.

Czy godziny dla seniorów obowiązują w weekend?

W soboty i niedziele nie obowiązują godziny dla seniorów. Dedykowany czas dla osób starszych to dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Czy godziny dla seniorów obowiązują na poczcie?

Tak, godziny dla seniorów obowiązują w obiektach, w których przeważająca działalność polega na świadczeni usług pocztowych.

Czy godziny dla seniorów obowiązują w aptekach?

Tak, apteki i punkty apteczne również zostały objęte nowymi przepisami.

Należy jednak pamiętać, iż przepisów o godzinach dla seniorów nie stosuje się, w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Gdzie jeszcze obowiązują godziny dla seniorów?

Oprócz aptek i placówek świadczących usługi pocztowe godziny dla seniorów obowiązują głównie w sklepach spożywczych i drogeriach.

Czy godziny dla seniorów obowiązują w sklepach budowlanych?

Nie, w sklepach budowlanych czy odzieżowych nie obowiązują godziny dla seniorów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem godziny dla seniorów obowiązują w tych obiektach i placówkach, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020r. poz. 284, 285 i 1493),

produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

artykułów toaletowych,

środków czystości,

produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne

wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Czy seniorzy mogą robić zakupy również w innych godzinach?

W określonych placówkach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługiwane są wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby osoby starsze dokonywały zakupów również poza tym dedykowanym dla nich czasem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1797)

