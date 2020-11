Opłata dla szpitali tymczasowych za dostępność łóżka - ile wynosi?

NFZ: szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł

Dobowa opłata dla szpitali tymczasowych za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 wynosi 822,43 zł za dobę, a za dostępność stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej 3 773,70 zł – wynika z danych zamieszczonych w poniedziałek na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Natomiast stawka dobowa za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć dla tego typu szpitali wynosi 18 299 zł. Takie dane podano w oparciu o analizę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.





NFZ pokreślił, że w szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie nie łączą się z opłatami za dostępność.

Stawki uwzględniają dodatkowe środki na wynagrodzenie

"Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych uwzględniają dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100 proc. w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę) „ - wyjaśnił fundusz.

Ponadto z informacji zawartych na stronie NFZ wynika też, że szpitale tymczasowe nie otrzymują rekompensaty za utracone przychody.

NFZ podkreślił, że AOTMiT po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, jeszcze raz wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19 na podstawie realnie poniesionych kosztów.

Opłata za gotowość

Równocześnie NFZ przypomniał, że tradycyjne szpitale (I i II poziomu zabezpieczenia covidowego) otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem w wysokości średnio ponad 717 zł za łóżko. To placówki, które musiały przekształcić np. jeden oddział do takiej opieki.

"Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią" – wyjaśnił fundusz.

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych, środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy oraz świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.