Kwarantanna - czy można jej odmówić?

Czym jest kwarantanna?

Od marca 2020 roku słowo „kwarantanna” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. To działanie zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Na obowiązkową kwarantannę kierują służby sanitarno-epidemiologiczne lub następuje ona automatycznie, m.in. po uzyskaniu skierowania na test w kierunku COVID-19. Powstaje jednak pytanie czy można z obowiązkiem tym się nie zgodzić? Czy osoba, która otrzymała informację o konieczności kwarantanny może odmówić jej odbycia? Radca prawny Anna Zielińska – Jadwiszczok z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes w Sosnowcu wyjaśnia te ważne kwestie w kontekście pandemii SARS-CoV-2.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!





Kwarantanna jest środkiem, który od czasów średniowiecza pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. Jej nazwa pochodzi od czterdziestodniowego okresu przymusowego oddzielenia okrętów i podróżnych od mieszkańców miasta, do którego przybyli. Dzisiaj również jest stosowana do zwalczania chorób zakaźnych, w tym choroby wywołanej wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).

Kwarantanna a izolacja – dwie różne sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi czym innym jest kwarantanna, a czym innym izolacja. Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Realizowana jest po to, aby zapobiec szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Izolacja z kolei to odosobnienie osoby lub grupy osób już chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Czas kwarantanny, jest uzależniony od okresu wylęgania choroby. W przypadku kwarantanny spowodowanej narażeniem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zasady dotyczące jej długości i momentu jej zakończenia zmieniały się już kilkukrotnie. W chwili obecnej okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Obowiązkowa kwarantanna może być co prawda stosowana wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, jednak od dnia 24 października 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.