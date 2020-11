Pozytywny wynik testu COVID-19 - co dalej?

Pozytywny wynik testu na COVID-19

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu, powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeżeli wynik Twojego testu jest pozytywny, laboratorium w którym robiłeś badanie umieści taką informację w systemie EWP. Do systemu ma dostęp m.in. policja i służby sanitarne. Twój wynik testu będzie również dostępny dla lekarza POZ poprzez aplikację gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie – w Internetowym Koncie Pacjenta.





Lekarz POZ powinien poinformować Cię o wyniku badania. Zadzwoń do przychodni, w której zlecono Ci badanie, jeśli lekarz się z Tobą nie skontaktował. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy Twój stan wymaga leczenia w szpitalu. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni, nie należy wychodzić z domu, a następnie umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, przekaże tę informację poprzez systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Co dalej?

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

Co jeśli poczuję się gorzej?

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.

Czy muszę mieć zwolnienie lekarskie?

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Źródło: gov.pl