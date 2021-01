Prace nad ustawą wzmacniającą ochronę pokrzywdzonych dzieci

Senat/ Komisja za ustawą wzmacniającą ochronę pokrzywdzonych dzieci

Senacka komisja ustawodawcza jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rządowej ustawy, która wzmacnia ochronę prawną pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych. Chodzi m.in. o domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonego.

Za przepisami zagłosowało 18 senatorów, nikt nie zagłosował przeciwko ani nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej, 5 stycznia, ustawą zajmowała się senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji.





Domniemanie małoletności pokrzywdzonego - na czym polega?

Nowe regulacje nowelizujące Kodeks postępowania karnego dostosowują go do unijnych dyrektyw, doprecyzowując przepisy dotyczące gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym. Chodzi m.in. o domniemanie małoletności pokrzywdzonego. Przepisy prawa polskiego nie określały dotychczas wprost, że w przypadku wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego, który wydaje się być osobą małoletnią, powinny mieć do niego zastosowanie uprawnienia przewidziane właśnie dla małoletnich pokrzywdzonych.

Jak tłumaczył na poniedziałkowym posiedzeniu komisji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, sytuacje, w których nie da się precyzyjnie określić wieku, najczęściej dotyczą przestępstw handlu ludźmi, w przypadku których dana osoba nie ma przy sobie żadnych dokumentów.

Co oznacza tzw. indywidualna ocena pokrzywdzonego?

Ustawa przewiduje też tzw. indywidualną ocenę pokrzywdzonego, która ma pozwolić na pełniejsze korzystanie z przysługujących mu praw. "Organ prowadzący postępowanie ma być bardziej aktywny w wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom takiego pokrzywdzonego" - wskazywał wiceminister.

Oznacza to m.in., że przed przesłuchaniem od pokrzywdzonego odbierane byłoby oświadczenie, czy chce on stosowania przewidzianych w Kodeksie środków ochrony - chodzi m.in. o jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego, możliwość nagrania czynności, przesłuchanie na odległość, wyproszenie z sali oskarżonego na czas przesłuchania albo wyłączenie jawności postępowania.

Implementacja tzw. dyrektywy ofiarowej z 2012 r.

Mimo pozytywnej oceny rozwiązań wprowadzanych w ustawie przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marcin Mrowicki wskazywał, że nie implementują one w pełni tzw. dyrektywy ofiarowej z 2012 r. "W naszej ocenie te zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości są zasadne, nie budzą żadnych wątpliwości, natomiast daleki byłbym od stwierdzenia, że dokonują one pełnej implementacji dyrektywy ofiarowej, co powinno było nastąpić do 16 listopada 2015 r." - wskazał.

Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski, który został również sprawozdawcą ustawy, zaproponował w związku z tym, że Senat wystąpi z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu pełne dostosowanie przepisów krajowych do regulacji wspomnianej dyrektywy.

Senatorowie zajmą się nowelą Kodeksu postępowania karnego na rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu plenarnym Izby. (PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ lena/

