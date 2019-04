Nielegalna adopcja - nowe przepisy w Kodeksie karnym

Jakie kary za nielegalną adopcję?

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie groziło za nielegalną adopcję. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje spenalizowanie adopcji przeprowadzanych z obejściem prawa. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Karze będą podlegały dwie postaci nielegalnej adopcji:

1. oddanie lub przyjęcie dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie;

2. oddanie lub przyjęcie dziecka do adopcji z pominięciem postępowania o przysposobienie.

Przykładem drugiej z form nielegalnej adopcji może być na przykład fikcyjne uznanie dziecka i zrzeczenie się praw rodzicielskich przez matkę.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, iż obecne przepisy niedostatecznie chronią dzieci przez nielegalnymi adopcjami. Karze podlega jedynie organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę.

„W Internecie bez problemu można znaleźć ogłoszenia kobiet, które oferują urodzenie dziecka i oddanie go tuż po porodzie. „Brzuszek rośnie i szuka rodziny dla maluszka”, „Wynajmę brzuszek”, „Urodzę dziecko zdecydowanej parze”, „Pomogę parze bez dzieci ” – brzmią szokujące oferty. Są też ogłoszenia „zamawiających”, takie jak „zaadoptuję dziecko niechciane”. W anonsach otwarcie podawane są ceny za oddanie dziecka – od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Do zapłaty często dochodzi w momencie, gdy kobieta jest w ciąży. Kolejne kwoty przekazywane są pod pozorem udzielania pomocy materialnej, a całość należności finalizowana jest po przekazaniu dziecka.

Według szacunkowych ocen, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy około 3 tys. legalnych adopcji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Adopcja zgodnie z prawem

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobienie (popularnie nazywane adopcją) następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego.

Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Rodzice chcący adoptować dziecko muszą przejść odpowiednią procedurę adopcyjną. Rodzic adopcyjny powinien bowiem poza pełną zdolnością do czynności prawnych posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Wymóg, dotyczący przejścia procedury adopcyjnej nie dotyczy adopcji ze wskazaniem na rzecz krewnych i małżonka rodzica naturalnego dziecka.

