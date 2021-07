Wniosek o 300+ najczęściej składany za pośrednictwem banku

Wnioski o tzw. 300+ w większości są składane poprzez platformy internetowe banków. Co z rodzicami, którzy nie wiedzą jak wysłać wniosek online?

55 tysięcy wniosków na Dolnym Śląsku

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tylko pięć dni zajęło mieszkańcom Dolnego Śląska wysłanie do ZUS prawie 40 tys. wniosków o wypłatę 55 tys. wyprawek dla dolnośląskich dzieciaków. Najczęściej wnioski wpływają przez banki (80 proc.) oraz platformę internetową PUE ZUS. W całym kraju rodzice zawnioskowali o wypłatę 300+ dla prawie 900 tys. dzieci.

Większość wniosków o 300+ przez bankowość elektroniczną

Tylko na Dolnym Śląsku złożonych zostało 40 tys. wniosków o wypłatę 300+ dla 56 tys. dzieci. (na jednym wniosku rodzic może wystąpić o wypłatę dla wszystkich swoich dzieci). W całym kraju w ciągu pięciu dni wysłanych zostało do ZUS 623 990 wniosków o wypłatę dla 889 627 dzieci. 80 proc. wniosków wpływa do ZUS poprzez platformy internetowe banków. Najwięcej wniosków wpłynęło poprzez PKO BP, Bank Millennium oraz ING. Niewiele bo zaledwie 130 tys. wniosków zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłanych przez PUE ZUS.

- To oznacza, że ci z rodziców, którzy do tej pory wysyłali wnioski o wypłatę „wyprawki” za pośrednictwem swoich banków nadal korzystają z tego kanału - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zapewnia, że ZUS nie zapomina o tych osobach, które nie wiedzą jak wysłać wniosek elektronicznie.

- To właśnie dla nich uruchomiliśmy nasze mobilne punkty na pocztach, w gminach i KRUS, w których można od ręki założyć swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS oraz jednocześnie złożyć wniosek o wypłatę 300+ - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

ZUS uruchomił także specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie programu 300 plus. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.

Wnioski można składać do 30 listopada, wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

- Gotowy jest już specjalny kreator dokumentów, który prowadzi „za rękę” każdą osobę składającą wniosek i pomoże uniknąć błędów. Gdy wniosek jest złożony poprawnie dostaje się automatyczną odpowiedź, że wniosek został przyjęty – mówi Kowalska-Matis.

Od tego roku wnioski można składać tylko online. Z danych statystycznych wynika, że w poprzednim 2020 roku na 3,2 mln wszystkich wniosków, aż 72 proc., czyli 2,3 mln wniosków o wypłatę to były wnioski elektroniczne.

Konto na PUE ZUS

Podobnie jak w przypadku bonu turystycznego do złożenia wniosku o wypłatę potrzebne jest indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego około 99,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu. A z Platformy Usług Elektronicznych ZUS korzysta już ponad 7 mln osób.

Rzeczniczka ZUS dodaje, że eksperci ZUS będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o wypłatę 300+ tym osobom, które do tej pory nie mają swojego konta i nie będą wiedziały jak złożyć pierwszy wniosek. Od 1 lipca będą działać mobilne punkty wsparcia na Poczcie Polskiej i KRUS, w których pracownicy ZUS będą zakładali profile na PUE ZUS i pomagali w wypełnieniu wniosku.

Pieniądze z ZUS tylko na konto

- Bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny – dodaje. – Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący. My wypłacamy pieniądze a one nie docierają do wnioskodawcy, bo numer jest błędny – przestrzega Kowalska-Matis.

ZUS wypłaci pieniądze na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące wypłat 300+ będą przekazywane tylko w formie elektronicznej. Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci. Elektroniczna forma wniosku pozwoli znaczące na obniżenie kosztów jego obsługi. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.