Ustawa o obronie ojczyzny - zaprezentowano założenia projektu

Założenia projektu nowej ustawy "o obronie ojczyzny" zaprezentowali wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak. O potrzebie uchwalenia nowych przepisów mówił premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: jedyną właściwą odpowiedzią na zagrożenie na wchodzie jest wzmocnienie sił zbrojnych

Potrzeba uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny wynika z zagrożenia na granicy wschodniej; jedyną właściwą odpowiedzią na to jest wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie naszych sił zbrojnych i uzbrojenia - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Ustawa o obronie ojczyzny - założenia

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak zaprezentowali we wtorek założenia projektu nowej ustawy "o obronie ojczyzny". Ustawa miałaby wprowadzić m.in. dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową oraz nowy rodzaj wojsk - wojsk obrony cyberprzestrzeni. Nowe, większe wojsko miałoby być finansowane m.in. z wpływów z papierów skarbowych, środków z obligacji BGK, budżetu państwa oraz zysku NBP.

Szef rządu został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej o koszt planowanej rozbudowy armii. Premier tłumaczył, że potrzeba uchwalenia ustawy wynika z zagrożenia, które pojawiło się na granicy wschodniej. "Jedyną właściwą odpowiedzią na to jest wzmocnienie bezpieczeństwa, a do wzmocnienia bezpieczeństwa przede wszystkim należy podchodzić poprzez wzmocnienie naszych sił zbrojnych i uzbrojenia" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Dodał, że rząd pozostaje w bardzo bliskim kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. "Ja też na forum Rady Europejskiej mocno wspieram wszelkie pomysły tworzenia rozwiązań europejskich we współpracy z NATO" - dodał premier.

Finansowanie realizacji ustawy

Jeśli chodzi o mechanizmy finansowania realizacji ustawy o obronie ojczyzny, to - według szefa rządu - są one wzorowane m.in. na rozwiązaniach funkcjonujących w USA. Zastrzegł, że wydatki na obronność mają zostać tak rozłożone w czasie, by nie zagrozić stabilności finansów publicznych.

Premier podkreślił, że rząd już rozpoczął program wzmacniania polskiego bezpieczeństwa - planuje m.in. zakup amerykańskich czołgów Abrams. "Wiele innych elementów uzbrojenia jest analizowanych, kilka już w przedmiocie dyskusji. Jestem przekonany, że ten program już w ciągu najbliższego roku, dwóch poprawi zasadniczo stan naszego bezpieczeństwa" - zaznaczył szef rządu.

Zachęty w służbie wojskowej

Projekt ustawy o obronie ojczyzny ma przewidywać także system zachęt do służby wojskowej i uelastycznić awanse w wojsku. Wprowadzony miałby zostać nowy stopień wojskowy - starszy szeregowy specjalista. Rząd zakładamy ponadto dopuszczenie do służby osób niepełnosprawnych do wojsk obrony cyberprzestrzeni. (PAP)

