Zmiana sposobu nadawania tv naziemnej – rząd dofinansuje zakup dekodera

W Polsce szykują się poważne zmiany dla wszystkich odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej. W celu skorzystania z najnowszego standardu każdy telewizor będzie musiał posiadać odpowiednie funkcje.

Modernizacja służb mundurowych – prezydent podpisał ustawę

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Staż Pożarna, Służba Ochrony Państwa i Służba Więzienna przejdą modernizację. Obejmie ona m.in. sposób powoływania do policji i mianowania. Przewiduje także rozbudowę infrastruktury i zakup dodatkowego sprzętu.

Konkurs Kancelaria Przyjazna Dziecku

Zapraszamy środowisko adwokatów i radców prawnych do włączenia się w akcję propagowania i stosowania zasad, mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców. Konkurs organizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Patronat nad konkursem objął portal Infor.pl.

Rodzinny wymiar świąt Bożego Narodzenia [BADANIE]

Z badania CBOS wynika, iż ponad połowa Polaków traktuje Boże Narodzenie jako święto rodzinne. Jak spędzamy Wigilię?

Procedura naruszeniowa przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem TK

Komisja Europejska uruchamia procedurę naruszeniową przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Świadczenie żłobkowe - wniosek od 1 kwietnia 2022 r.

O świadczenie żłobkowe będzie można wnioskować od 1 kwietnia 2022 r. W jakim przypadku będzie przysługiwało wyrównanie od 1 stycznia?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – dla kogo?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia dla rodzin z małymi dziećmi. Dla kogo przewidziano wsparcie? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak nie paść ofiarą phishingu?

Jak przebiega phishing? W jaki sposób można dochodzić swoich praw w banku, jeśli już padliśmy ofiarą hakerów?

500 plus w 2022 r. - kiedy wniosek?

Kiedy będzie można składać wniosek o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy? Co oznacza stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS?

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - jaka pomoc?

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów rusza po raz trzeci. Do wielu ośrodków wsparcia w Polsce zostanie przekazana pomoc żywnościowa.

Chwilówki – czy warto i na co uważać przy podpisaniu umowy?

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy chwilówki? Jakie zagrożenia niesie ze sobą taka pożyczka?

Polski Bon Turystyczny z dłuższym terminem ważności – prezydent podpisał nowelizację ustawy

Polski Bon Turystyczny został wprowadzony jako element wsparcia dla rodzin i branży turystycznej w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną pandemią COVID-19. Dotychczasowy czas na jego realizację kończył się 31 marca 2022 r. Termin został jednak wydłużony. O ile?

Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach?

„Chcę się zmienić”, a „chcę zmiany” to dwa różne stwierdzenia. Okazuje się, że najczęściej zależy nam na odmianie życia, ale bez ponoszenia kosztów i wysiłku związanego z tym procesem. Tymczasem droga do sukcesu jest trudna do pokonania i wymaga wyjścia ze strefy komfortu – tłumaczy dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Ubezpieczenia OC i AC - zmiany w 2021 i prognoza na 2022 r.

Jakie wydarzenia były najważniejsze z punktu widzenia ubezpieczeń OC i AC w mijającym roku? Jaki będzie 2022 rok?

Orange ukarany przez UOKiK - musi wypłacić rekompensatę za dodatkowo płatne usługi

Orange, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, dopuścił się do działania na szkodę konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty wskutek nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług i serwisów subskrypcyjnych.

Świąteczne zakupy - gdzie i jakie prezenty kupują Polacy? [Badanie]

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to zazwyczaj długi, czasochłonny i do tego kosztowny proces. Oprócz mycia okien i ubierania choinki konieczne są solidne zakupy. W jaki sposób Polacy sobie z nimi radzą?

Sędziowie pokoju - jawny PESEL kandydata?

Trwają prace nad prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia sądów pokoju. Co znalazło się w opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Stawka 0 proc. VAT na żywność – premier zapowiedział jej wprowadzenie

Stawka o proc. VAT. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie stawki 0 proc. VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Od kiedy?

Oszczędzanie pieniędzy przez Polaków. Ilu odkłada regularnie? [Badanie]

Wydaje się, że kryzys ekonomiczny wywołany pandemią Covid-19 i oszczędzanie nie mogą mieć ze sobą wiele wspólnego. Jednak 8 na 10 Polaków oszczędza każdego miesiąca. Na jakie cele?

Sprzedawca energii lub gazu wypowiada umowę - co robić?

Co dzieje się po otrzymaniu wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii lub gazu? Jak wybrać nowego sprzedawcę?

Zasiłek celowy w 2022 r.

Zasiłek celowy w 2022 r. z wyższym kryterium dochodowym to ważna zmiana dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Wydawcy chcą współdziałać w kwestii rekompensat od cyfrowych platform

Uzyskanie takich rekompensat od cyfrowych gigantów umożliwia unijna dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Wydziedziczenie za uchylanie się od alimentów i brak opieki – nowy projekt zmian Kodeksu Cywilnego

Wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego jest dopuszczalne w polskim prawie w ściśle określonych przypadkach. Minister Sprawiedliwości zaproponował dodanie nowych przesłanek.

Wdrożenie w Polsce prawa pokrewnego – komentarz

„Współpraca wydawców na polskim rynku w zakresie wspólnego działania na rzecz wdrożenia w Polsce prawa pokrewnego ma zarówno podstawy prawne jak i racjonalny sens” – podkreśla Izba Wydawców Prasy.

COVID-19: Darmowa szczepionka przeciw koronawirusowi dostępna również dla nieubezpieczonych

Brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie wyklucza ze szczepień przeciwko COVID-19. Nieodpłatnym szczepieniom podlegają także osoby nieubezpieczone. A co z testami i wizytami u lekarza POZ?