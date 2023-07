Szybki internet: Nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci

Wnioski o dofinansowanie budowy infrastruktury szybkiego internetu na obszarach białych plam w konkursie ogłoszonym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można składać od 4 lipca 2023 r. Kto może złożyć wniosek? Ile czasu na złożenie wniosków na dofinansowanie budowy sieci?

Kto może złożyć wniosek

Wnioski składać mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczono łącznie przeszło 10 mld zł.

Ile czasu na złożenie wniosków na dofinansowanie budowy sieci

Wnioski o dofinansowanie w konkursie finansowanym ze środków KPO można składać do 4 sierpnia br. Do dyspozycji operatorów oddajemy ponad 4,2 mld zł, zasięgiem szybkiej sieci zostanie objętych ponad 1 mln gospodarstw domowych zgrupowanych w 250 obszarach konkursowych.

Nabór wniosków w równoległym konkursie finansowanym ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy został przesunięty na 1 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia. W tym konkursie do zdobycia jest nawet 2,9 mld zł, a cel to niemal 700 tys. gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego internetu.