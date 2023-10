Co z tysiącami banerów wyborczych? Nie trzeba ich wyrzucać - można je wykorzystać inaczej

Po kampaniach politycznych w całej Polsce są tysiące, a może nawet miliony banerów wyborczych, które wiszą na płotach, siatkach czy budynkach. Zgodnie z przepisami należy je usunąć maksymalnie w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia wyborów. Ale co zrobić z niepotrzebnymi materiałami? W jaki sposób je wykorzystać, by nie zmarnowały się? Ekspert z branży reklamowej podpowiada.

Wybory i po wyborach - czas usunąć banery wyborcze

15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Do tego czasu kandydaci na posłów i senatorów promowali się – rozwieszali plakaty, kupowali powierzchni reklamowe i umieszczali banery wyborcze zarówno w miastach, jak i we wsiach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami teraz czas na posprzątanie. Komitety w ciągu miesiąca powinny usunąć wszystkie materiały promocyjne z przestrzeni publicznej. Ale jak je wykorzystać, by nadać im drugie życie? Eksperci z branży reklamowej dzielą się swoim doświadczeniem.

Ponowne wykorzystanie do celów reklamowych

Utylizacja banerów wyborczych poprzez wyrzucenie ich na wysypisko śmieci czy oddanie do spalarni nie jest ekologiczna ani ekonomiczna. Podczas spalania plastiku do atmosfery dostają się toksyczne emisje i gazy cieplarniane, a także metan i dwutlenek węgla, które przyczyniają się do niekorzystnych zmian klimatycznych. Warto zatem rozważyć inne opcje, by pozbyć się banerów wyborczych. Jednym ze sposobów jest pozostawienie banerów i wykorzystanie ich ponownie.

– Banery wyborcze, które są często wykorzystywane tylko przez krótki czas, mogą znaleźć drugie życie i przyczynić się do zrównoważonego zarządzania materiałami. Jednym z kreatywnych i ekologicznych podejść jest ponowne wykorzystanie tych banerów poprzez nałożenie naklejek na ich treść – wyjaśnia Sylwia Krysik z OOH.pl – firmy, która m.in. realizuje kampanie wyborcze. – Nałożenie naklejek na banery wyborcze pozwala na dostosowanie ich treści do różnych inicjatyw lub wydarzeń. Przykładowo, baner wyborczy może zostać przekształcony na informacyjny baner promujący lokalne wydarzenie, akcję społeczną lub ogólną informację dla społeczności.

Wielokrotne wykorzystanie tego samego banera pozwala na dostosowanie przekazu do różnych grup docelowych i zmieniających się potrzeb. Jest to bardziej elastyczne i efektywne niż tworzenie nowych banerów dla każdej kampanii.

Oddaj do schroniska dla zwierząt

Banery wyborcze są wykonane z dobrej jakości materiałów. Mają wysoką odporność na działanie deszczu, śniegu, gradu czy słońca. Zatem świetnie będą się nadawać, jako materiał do ocieplenia budy dla psa lub stworzenia dachów, pod którymi mogą schować się zwierzęta w gorące dni.

– Zbliża się zima, czyli bardzo trudny czas dla zwierząt, które przebywają w schroniskach. Potrzebne są zatem ciepłe budy, które nie będą przepuszczać wiatru czy śniegu. Dzięki wykorzystaniu odpornych banerów wyborczych jako materiału budowlanego, możemy zapewnić zwierzętom bezpieczne i ciepłe schronienie. To nie tylko pomaga w ochronie zwierząt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale także przyczynia się do poprawy ich jakości życia i komfortu, co jest szczególnie istotne podczas chłodnych i mroźnych dni. W trosce o dobrostan zwierząt, warto wykorzystać takie materiały – dodaje Sylwia Krysik z OOH.pl.

Inne pomysły na wykorzystanie banerów

Jaki jest jeszcze pomysł na wykorzystanie banerów wyborczych? Można je wykorzystać na podwórku, np. do przykrycia przedmiotów narażonych na deszcz czy wiatr, a także w rolnictwie do przechowania plonów rolnych. Ponadto można przekazać je do osób, które lubią rękodzieło. Z banerów wyborczych wykonują torby czy… biżuterię. Istotne jest, by zadbać o środowisko naturalne i znaleźć sposób na utylizację materiałów wyborczych.