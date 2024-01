Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. Minister Sprawiedliwości o podpisaniu dokumentów

Szef MS: podpisałem dokumenty o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej

O podpisaniu dokumentów skierowanych do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz szefującego belgijskiej prezydencji w UE premiera Alexandra De Croo, minister sprawiedliwości poinformował na piątkowej konferencji prasowej.

Szef MSZ wskazywał, że przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wynika z mechanizmu wzmocnionej współpracy, co oznacza, że w tej sprawie nie są wymagane zmiany legislacyjne, tylko decyzja rządu.

Kiedy decyzja Komisji Europejskiej?

Bodnar przypomniał, że już pierwszego dnia swojego urzędowania złożył wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Następnie Rada Ministrów upoważniła go do złożenia dokumentów notyfikacyjnych; stanowisko wyraziły też sejmowa i senacka komisja ds. UE.

Jak mówił, Komisja Europejska ma teraz 4 miesiące na uznanie notyfikacji lub zgłoszenie zastrzeżeń. "Myślę, że tych zastrzeżeń nie będzie" - podkreślił Bodnar.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Karol Kostrzewa

