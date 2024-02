Wybory samorządowe 2024: Uprawnienia członka komisji wyborczej

Pokwitowanie odbioru (przekazania) gotówki – WZÓR. Konieczne elementy i forma pokwitowania. Co jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania?

Wszędzie tam, gdzie gotówka przechodzi z rąk do rąk warto zadbać o sporządzenie odpowiedniego pokwitowania przekazania i odbioru tych pieniędzy (banknotów i monet). To z reguły jest bardzo prosty dokument ale powinien zawierać kilka koniecznych elementów. Prezentujemy przykładowy wzór pokwitowania odbioru gotowki. Dlaczego warto posiadać prawidłowo sporządzone pokwitowanie odbioru (przekazania) gotówki i kiedy może się przydać? A co jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania?