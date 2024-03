Złożenie wniosku o przyznanie "babciowego" będzie wymagało podpisania umowy uaktywniającej z babcią, dziadkiem lub innym członkiem rodziny. Jakie jeszcze zasady będą obowiązywały, by otrzymać 1500 zł dla matek z programu "Aktywny rodzic"?

Wniosek o "babciowe" z umową uaktywniającą

Prace nad przygotowanie projektu wprowadzającego nowe świadczenie w postaci "babciowego" mają być sfinalizowane już za kilka tygodni. Tak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli resort odpowiedzialny za wdrożenie nowego rozwiązania, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała w tym tygodniu, że pojawi się m.in. dodatkowy warunek, tzn. do wniosku o wypłatę świadczenia będzie wymagane zawarcie umowy aktywizującej. Oznacza to, że w celu otrzymania środków z tego programu rodzic będzie musiał zawrzeć umowę z członkiem rodziny (z babcią, dziadkiem, innym członkiem rodziny), który będzie opiekował się dzieckiem.

"Chcemy, żeby z taką babcią, z takim dziadkiem czy innym członkiem rodziny zawarta była umowa aktywizacyjna, taka jak jest dla niań i opiekunek, żeby to była praca, bo praca opiekuńcza to praca" - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zasady przyznawania "babciowego"

Obecnie nie mamy jeszcze konkretnego projektu ustawy w sprawie "babciowego". Dotychczas jednak ustawodawca wskazywał kilka zasad, które mają obowiązywać przy wnioskowaniu.

W celu skorzystania z programu wsparcia finansowego dla matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, tj. z programu "Aktywny rodzic", oferującego wypłatę w wysokości 1500 zł miesięcznie, rodzic musiałby spełniać poniższe kryteria.



Pierwszym z kryteriów jest wiek dziecka. Prawo do otrzymywania świadczenia ma przysługiwać rodzicom, których dzieci mają poniżej trzeciego roku życia, czyli nie przekroczyły 36 miesięcy. Ten warunek podkreśla cel programu, czyli wsparcie rodzin w pierwszych, najbardziej kluczowych latach życia dziecka.



Drugim warunkiem jest powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Świadczenie ma więc a na celu nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe rodzin, ale też zachęcać matki do powrotu na rynek pracy. Ten aspekt programu, podkreślany przez nowy rząd, to pomysł na wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym oraz stymulowanie aktywności zawodowej kobiet po okresie macierzyństwa.



Trzecim kryterium jest poziom dochodu. Aby kwalifikować się do "babciowego", dochód matki musi osiągnąć co najmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W roku 2024 ustalono, że minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Warunek ten ma zapewnić, że wsparcie finansowe jest kierowane do tych rodzin, które najbardziej tego potrzebują, jednocześnie zachęcając do utrzymania stabilności finansowej poprzez pracę zawodową.

Kiedy "babciowe" wejdzie w życie?

Prawdopodobny termin wejścia w życie "babciowego" to trzeci kwartał 2024 roku. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aleksandra Gajewska, pełniącej rolę wiceministry resortu, poinformowała, że "ten program będzie działał i zakładamy, że ruszy w trzecim kwartale tego roku".



W ramach ustawy budżetowej na 2024 rok, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, rząd przeznaczył środki na realizację programu "Aktywny rodzic", mającego na celu finansowe wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Podaje się, że na "babciowe" zarezerwowano kwotę 1,5 mld zł. Jaka będzie ostateczna wysokość świadczenia? Cały czas mówi się o kwocie 1 500 zł miesięcznie, choć możliwe jest, że świadczenie będzie wyższa.

"Babciowe" - 1500 zł dla matek powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka

Przypomnijmy, że "babciowe", czyli 1500 zł dla matek powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, to nowe świadczenie zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, które ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnych rodzin polskich. Program ma koncentrować się na wsparciu demograficznym i ekonomicznym, zachęcając kobiety do powrotu na rynek pracy po macierzyństwie.

Donald Tusk w exposé wygłoszonym w Sejmie w dniu 12 grudnia potwierdził, że "babciowe" zostanie wprowadzone już w 2024 roku, dlatego prace nad projektem już trwają.