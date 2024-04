Babciowe - kiedy projekt ustawy?

Babciowe ma być wypłacane jeszcze w 2024 roku. Projekt ustawy wprowadzający nowe świadczenie zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu rządu. Program nosi nazwę "Aktywny Rodzic" i ma na celu ułatwić matkom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Babciowe - projekt ustawy

Premier Donald Tusk odniósł się do kwestii projektu ustawy w sprawie tzw. babciowego, czyli nowego świadczenia w wysokości 1500 zł miesięcznie, które ma pozwolić m.in. na opłacenie żłobka albo zatrudnienie kogoś do opieki nad dzieckiem, w tym także osoby bliskiej, na przykład babci. "Właśnie zakończyliśmy pracę nad babciowym - za kilka dni, na najbliższym posiedzeniu rządu przyjmiemy ten projekt" - zapowiedział Tusk w dniu 3 kwietnia br.

Przypomnijmy, że premier w exposé wygłoszonym w Sejmie obiecał, że babciowe zostanie wprowadzone już w 2024 roku. Następnie usłyszeliśmy informację, że w budżecie państwa na 2024 rok zostało zarezerwowanych 1,5 mld zł na ten cel. Dokładna data wejścia w życie programu „Aktywny Rodzic”, czyli babciowego nie jest jeszcze znana, na pewno jednak będzie on dostępny już w tym roku, co wynika z wypowiedzi premiera, który stwierdził, że "rozpatrywanie i wejście w życie ustawy może zająć trochę czasu, ale na 99 proc. pierwsze babciowe zostanie wypłacone jeszcze w 2024 roku, tuż po wakacjach".

1500 zł babciowego - warunki

Nowe świadczenie ma być przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, np. w żłobku lub przekazywane babci, jeśli ta zgodzi się podjąć opiekę nad maluchem. Obecnie wiadomo, że w celu skorzystania z 1500 zł babciowego miesięcznie, będzie konieczne spełnienie poniższych warunków:

Powrót do pracy - świadczenie będzie przysługiwało matkom, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka, po urlopie macierzyńskim. Jest to kluczowy warunek, który ma na celu nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale także stymulowanie aktywności zawodowej kobiet.

- świadczenie będzie przysługiwało matkom, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka, po urlopie macierzyńskim. Jest to kluczowy warunek, który ma na celu nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale także stymulowanie aktywności zawodowej kobiet. Dochód na poziomie minimalnym - aby kwalifikować się do programu, dochód rodzica musi osiągnąć przynajmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrasta do 4300 zł brutto.

- aby kwalifikować się do programu, dochód rodzica musi osiągnąć przynajmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrasta do 4300 zł brutto. Wiek dziecka - prawo do świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" ma przysługiwać rodzinom z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia (tj. do 36-go miesiąca życia dziecka).

Babciowe z umową aktywizacyjną

Ponadto, pojawił się dodatkowy warunek do babciowego - umowa aktywizująca. Oznacza to, że w celu otrzymania tego świadczenia rodzic będzie musiał zawrzeć umowę z członkiem rodziny (np. z babcią, dziadkiem), który będzie opiekował się dzieckiem. Tak wynika z wypowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Chcemy, żeby z taką babcią, z takim dziadkiem czy innym członkiem rodziny zawarta była umowa aktywizacyjna, taka jak jest dla niań i opiekunek, żeby to była praca, bo praca opiekuńcza to praca" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Premier Donald Tusk zaznaczył, że jeżeli matka dziecka będzie chciała podpisać z osobą zatrudnianą do opieki umowę, to państwo "opłaci składki za tę umowę wartą 1500 zł".

