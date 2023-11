1500 zł "babciowego" miesięcznie. Przez ile lat? Dla mamy czy dla babci?

"Babciowe" to sztandarowa propozycja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, czyli ugrupowania, które dąży do przejęcia władzy w Polsce. Czy znajdzie się w umowie koalicyjnej? Co tak na prawdę oznacza "babciowe", do kogo jest skierowane, w jakiej wysokości? Czy skorzystają babcie czy mamy?

W obliczu wyzwań demograficznych i zmieniającego się rynku pracy, polskie rodziny mogą wkrótce otrzymać nowe wsparcie finansowe. "Babciowe", świadczenie zapowiedziane przez Donalda Tuska, lidera Koalicji Obywatelskiej, ma być odpowiedzią na potrzeby młodych rodziców i ich dzieci do 3. roku życia. Ale co dokładnie oznacza to nowe świadczenie i jakie przyniesie zmiany?

Założenia "babciowego"

"Babciowe" to propozycja świadczenia w wysokości 1500 zł miesięcznie, które ma być wypłacane do 36 miesiąca życia dziecka. Jest to wsparcie skierowane do matek, które po urlopie macierzyńskim chciałyby wrócić do pracy, oraz do opiekunów – w tym symbolicznych "babć", którzy przejmują opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie ma być wypłacane do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek pozwalający na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Beneficjentami są matki, które zdecydują się wrócić do pracy, a także osoby, które faktycznie będą sprawować opiekę nad dzieckiem.

Elastyczność i wybór formy opieki

Kwota 1500 zł miesięcznie może być wykorzystana na różne formy opieki – żłobek, klub dziecięcy, nianię lub opiekę dziadków. To rodzice decydują, jakie rozwiązanie najlepiej odpowiada ich potrzebom i możliwościom.

Założeniem "babciowego" jest nie tylko wsparcie rodzin, ale i stymulacja gospodarki. Większa liczba kobiet wracających do pracy oznacza większe wpływy do budżetu z tytułu składek i podatków.

Decyzje o posiadaniu dzieci

Świadczenie ma ułatwić decyzje o posiadaniu dzieci, oferując realne wsparcie w połączeniu z możliwością rozwoju zawodowego rodziców. To także sposób na zachowanie rodzinnych więzi i przekazywanie wartości międzypokoleniowych.

Z danych wynika, że większość kobiet pragnie powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, jednak wiele z nich pozostaje w domu do 3. roku życia dziecka. "Babciowe" ma być odpowiedzią na te potrzeby.

Doświadczenia z okresu wychowywania pierwszego dziecka są często decydujące dla planowania kolejnych ciąż. Wsparcie finansowe od pierwszego dziecka ma zachęcać rodziców do rozszerzania rodziny.

Reakcje i opinie na "babciowe"

Wprowadzenie "babciowego" spotkało się z różnymi reakcjami. Donald Tusk podkreśla, że jest to sytuacja, w której wszyscy wygrywają – matki mogą wrócić do pracy, a państwo zyskuje dzięki ich aktywności zawodowej. Z drugiej strony, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, wskazuje na wcześniejsze rządy PO i kwestionuje realizację obietnic wyborczych.

Konkludując, "babciowe" to propozycja, która może znacząco wpłynąć na życie rodzinne i rynek pracy w Polsce. Czy "babciowe", jeżeli wejdzie w życie zgodnie z obietnicami, stanie się realnym wsparciem dla polskich rodzin, czy pozostanie tylko obietnicą wyborczą?

"Babciowe" w skrócie

Okres wypłaty: Świadczenie "babciowe" ma być wypłacane do 36 miesiąca życia dziecka, co wiąże się z kluczowym momentem, jakim jest powrót matki do pracy.

Wysokość i przeznaczenie: Kwota 1500 zł miesięcznie może być przeznaczona na żłobek, klub dziecięcy, nianię lub opiekę "babci". To matka decyduje, jakie wsparcie jest jej potrzebne, co daje jej swobodę wyboru i kontrolę nad opieką nad dzieckiem.

Stymulacja gospodarki: Dzięki "babciowemu" kobiety będą mogły wrócić na rynek pracy w dowolnym czasie, co ma pozytywnie wpłynąć na gospodarkę. Większa aktywność zawodowa kobiet to nie tylko ich indywidualny rozwój, ale i potencjalny wzrost PKB.

Wsparcie dla rodzicielstwa i pracy zawodowej: Świadczenie ma ułatwić podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, umożliwiając równoczesne wychowanie dziecka i pracę zawodową. To także sposób na utrzymanie tzw. rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli możliwość opieki nad dzieckiem w kręgu rodziny.

Potrzeby kobiet: Statystyki pokazują, że ponad 90% kobiet chce wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, jednak aż 50% z nich nie wraca do pracy do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat. "Babciowe" ma być odpowiedzią na te potrzeby, oferując realne wsparcie.

Wpływ na decyzje o kolejnym dziecku: Doświadczenia z okresu wychowywania pierwszego dziecka często wpływają na decyzję o powiększeniu rodziny. Wsparcie od pierwszego dziecka ma zachęcać rodziców do dalszego planowania rodziny.