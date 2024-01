Co z obietnicą dotyczącą "babciowego" z programu "Aktywny rodzic"? Ustawa budżetowa na 2024 rok przewiduje większą kwotę na ten cel, niż pierwotnie zakładano

Co z obietnicą dotyczącą tzw. "babciowego" z programu "Aktywny rodzic"? Wprowadzenie tego świadczenia w 2024 roku jest pewne, a okazuje się nawet, że może być ono wyższe niż pierwotnie zakładano. Dlaczego? Ustawa budżetowa na 2024 rok przewiduje większą kwotę na ten cel, niż pierwotnie zakładano.

Babciowe w kontekście ustawy budżetowej

Senat w dniu 23 stycznia nie zgłosił poprawek do ustawy budżetowej na rok 2024, co oznacza, że dokument ten teraz oczekuje jedynie na podpis Prezydenta RP.



W ramach tej ustawy rząd przeznaczył środki na realizację programu "Aktywny rodzic", mającego na celu finansowe wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Ministerstwo Finansów podaje, że na ten cel zarezerwowano kwotę 1,5 mld zł. Jednakże, kwestią dyskusyjną pozostaje wysokość świadczenia "babciowego". Pierwotnie mówiono o kwocie 1 500 zł miesięcznie.



Nazwa "babciowe" wywodzi się z intencji mobilizacji kobiet do szybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Wsparcie ma być udzielane poprzez formalne zatrudnienie babci, opiekunki lub opłacenie żłobka.

REKLAMA

Warunki uzyskania świadczenia w wysokości 1500 zł babciowego

Obecnie nie mamy jeszcze konkretnego projektu ustawy w sprawie "babciowego". Wiadomo jednak o kilku warunkach, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z programu wsparcia finansowego dla matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Program "Aktywna rodzic", oferujący wypłatę w wysokości 1500 zł miesięcznie, ma być skierowany do rodziców spełniających poniższe kryteria.



Pierwszym z kryteriów jest wiek dziecka. Prawo do otrzymywania świadczenia ma przysługiwać rodzicom, których dzieci mają poniżej trzeciego roku życia, czyli nie przekroczyły 36 miesięcy. Ten warunek podkreśla cel programu, czyli wsparcie rodzin w pierwszych, najbardziej kluczowych latach życia dziecka.



Drugim warunkiem jest powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Świadczenie ma więc a na celu nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe rodzin, ale też zachęcać matki do powrotu na rynek pracy. Ten aspekt programu, podkreślany przez nowy rząd, to pomysł na wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym oraz stymulowanie aktywności zawodowej kobiet po okresie macierzyństwa.



Trzecim kryterium jest poziom dochodu. Aby kwalifikować się do "babciowego", dochód matki musi osiągnąć co najmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W roku 2024 ustalono, że minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Warunek ten ma zapewnić, że wsparcie finansowe jest kierowane do tych rodzin, które najbardziej tego potrzebują, jednocześnie zachęcając do utrzymania stabilności finansowej poprzez pracę zawodową.