Na jakich zasadach będzie przyznawane "babciowe"? Okazuje się, że nowe świadczenie ma być dostępne w trzech formach wsparcia, zależnie od tego, czy dzieckiem opiekować się będzie ktoś z rodziny, niania, czy też trafi do żłobka.

Rząd finalizuje prace nad projektem ustawy wprowadzającej tzw. "babciowe" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Z wcześniejszych zapowiedzi rządowych wynikało, że babciowe ruszy w ostatnim kwartale tego roku a koszt wypłat dla budżetu wyniesie ok. 1,3 mld zł. Jak informuje DGP, do wyboru będą trzy formy wsparcia, a jego wysokość będzie zależeć od tego, czy dzieckiem zajmie się ktoś z rodziny, niania, czy też trafi ono do żłobka.

Babciowe gdy oboje rodzice pracują

Program „Aktywny rodzic”, potocznie nazwany przez Donalda Tuska "babciowym", ma być dostosowany do różnych potrzeb w zakresie opieki nad dzieckiem. Wersja podstawowa zakłada, że oboje rodzice pracują i zamierzają skorzystać z usług np. niani lub kogoś z bliskiej rodziny. Wówczas podpiszą z taką osobą umowę, co będzie stanowiło podstawę do wypłaty 1,5 tys. zł świadczenia miesięcznie.

Babciowe gdy rodzice wysyłają dziecko do żłobka

Drugi wariant przewiduje, że rodzice wysyłają dziecko do żłobka. Wówczas istniejące dziś świadczenie z tym związane, a wynoszące 400 zł miesięcznie, wzrosłoby nawet do 1,5 tys. zł.

Babciowe gdy rodzic zostaje jednak z dzieckiem w domu

Trzeci wariant dotyczy sytuacji, w której rodzic zostaje jednak z dzieckiem w domu. Wówczas niezależnie od liczby potomstwa mógłby skorzystać ze świadczenia 500 zł miesięcznie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) – dziś wypłacanego dopiero po urodzeniu drugiego dziecka. Można więc uznać, że RKO stanie się niejako trzecim komponentem programu „Aktywny rodzic”.

Jak sprawdzić, czy rodzic pracuje i dostanie babciowe?

– Proponujemy, aby aktywność zawodowa była definiowana jako praca na etacie lub w ramach umowy zlecenia, a także jako działalność gospodarcza i działalność rolnicza. Obecnie pracujemy nad szczegółami takiej weryfikacji – mówi w wywiadzie dla DGP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Na razie projekt ustawy zakłada, że dłuższa niż miesiąc przerwa w aktywności zawodowej wstrzymuje wypłatę pieniędzy.