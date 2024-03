Wybory samorządowe - głosowanie przez pełnomocnika. Ostatni dzień na złożenie wniosku [np. niepełnosprawni, seniorzy]

Piątek 29 marca 2024 r. jest ostatnim dniem, w którym wyborcy z niepełnosprawnością i osoby starsze mogą złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych.

Kto może głosować w wyborach przez pełnomocnika?

Kodeks wyborczy stanowi, że głosować przez pełnomocników mogą wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania - czyli w przypadku wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.- skończą 60 lat.

Wniosek

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca głosowałby osobiście i jest ujęty w spisie wyborców.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika można zgłosić w urzędzie lub przez internet. Aby zrobić to przez internet należy przygotować dane logowania do profilu zaufanego, skan lub zdjęcie zgody wyrażonej przez osobę, która będzie pełnomocnikiem oraz - w przypadku osoby z niepełnosprawnościami - skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być tylko ktoś, kto dysponuje czynnym prawem wyborczym, czyli sam ma prawo głosować. Nie może nim być członek obwodowej komisji wyborczej, mąż zaufania, obserwator społeczny czy też osoba kandydująca w wyborach.

Inne uprawnienia wyborcze dla niepełnosprawnych i seniorów

Kodeks wyborczy przewiduje też inne specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla seniorów, by ułatwić im głosowanie. Mogą np. głosować korespondencyjnie, przysługuje im też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Czas na zgłaszanie chęci skorzystania z tych opcji upłynął jednak w ostatni poniedziałek 25 marca 2024 r.



W lokalu wyborczym osoba z niepełnosprawnością uniemożliwiającą dobre widzenie może użyć nakładki w alfabecie Braille'a. Po oddaniu głosu nakładkę trzeba zwrócić komisji.



Wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Aleksandra Rebelińska

