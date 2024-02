Wybory 2024 (samorządowe). Jak głosować na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Które głosy są ważne, a które nie?

Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 60/2024 z 12 lutego 2024 r. wskazała wzorcowe informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 roku. Przypomnijmy, że tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a 21 kwietnia odbędzie się II. tura wyborów (ponowne głosowanie) na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych gminach i miastach, gdzie w I. turze żaden kandydat nie osiągnął większości głosów. Warto się uważnie zapoznać z poniższymi informacjami, bo w wyborach samorządowych mamy aż 9 wariantów głosowania.

Gminy do 20 tys. mieszkańców (wybory do rad gmin) – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców (wybory do rad gmin)– sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.



Kiedy głos jest nieważny:

- gdy postawiono znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- gdy nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce,

- gdy postawiono znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.

Wybory do rad powiatów – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

Wybory do sejmików województw – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny:

- wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

- wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w obu kratkach,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Wybory w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny: głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest:

- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Wybory w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat – sposób głosowania i warunki ważności głosu

Kiedy głos jest ważny:

- wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata

- wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.



Kiedy głos jest nieważny: Przyczyną nieważności głosu jest w tym przypadku:

- postawienie znaku „X” w obu kratkach,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Ważne W przypadku każdej gminy i każdego rodzaju głosowania, nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 60/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z 12 lutego 2024 r. – Monitor Polski z 22 lutego 2024 r., poz. 160.