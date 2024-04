Jaka frekwencja w wyborach samorządowych 2024 r.? Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w porównaniu do wyborów samorządowych z 2018 r., frekwencja o godz 17 była niższa o 2 pkt. proc.

Ostatnie wyniki PKW przekazała o godz. 17. Według danych w porównaniu do wyborów samorządowych z 2018 r., frekwencja o godz 17 była niższa o 2 pkt. proc.

Wybory samorządowe 2024 - frekwencja o godz. 17

Frekwencja w wyborach samorządowych o godz. 17 wyniosła 39,43 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Od soboty do godz. 14 zanotowano ponad 350 incydentów związanych z głosowaniem, ale w ocenie PKW wybory przebiegają spokojnie.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w porównaniu do wyborów samorządowych z 2018 r., frekwencja o godz 17 była niższa o 2 pkt. proc. Najwyższą frekwencję - powyżej 42 proc. PKW zanotowała w województwach świętokrzyskim i mazowieckim. Najniższą - 35 proc. stwierdzono w województwie opolskim.

Ile incydentów

Generalnie wybory przebiegają spokojnie; 358 incydentów od soboty to bardzo mała liczba - ocenił na konferencji przed godz. 19 przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Według ostatnich danych policji, cytowanych również przez PKW, na 358 incydentów składają się 23 przestępstwa z paragrafów dotyczących kradzieży, łapownictwa wyborczego i posiadania karty poza lokalem wyborczym.

Jakie incydenty podczas wyborów

Przewodniczący PKW na popołudniowej konferencji przedstawił najnowsze incydenty: w Białymstoku kandydatka do rady gminy dowoziła swoim pojazdem inne osoby i wręczyła korzyść majątkową osobie za głos na nią, w okręgu gdańskim kandydat na radnego gminnego oferował 100 zł za oddanie głosu. W Wielkopolsce policja prowadzi czynności w związku z zawiadomieniem przez kandydata na radnego, że ojciec innego kandydata wręczył wyborcy 100 zł za głosowanie na startującego w wyborach syna. W powiecie koneckim (Świętokrzyskie) osoba kandydująca w wyborach oddała głos w imieniu innej osoby, posługując się pełnomocnictwem, tymczasem kandydujący nie mogą oddawać w ten sposób czyichś głosów. Policja zakwalifikowała ten przypadek jako przestępstwo i sprawa trafi do sądu.

Wyniesie kart wyborczych to też incydent

Doszło też do wyniesienia z lokali kart wyborczych. W jednym z wymienionych przez PKW przypadków wyborca zwrócił karty niewypełnione, w związku z czym zostały one unieważnione. W drugim wypełnił je w samochodzie i wrócił, chcąc wrzucić je do urny, ale został zatrzymany.

Z kolei w jednej z komisji obwodowych w Legnicy znajdowały się karty wyborcze z innego okręgu. Nie wiadomo jeszcze, ilu wyborców je otrzymało i wrzuciło do urny. Po zakończeniu głosowania zostaną policzone jako głosy nieważne.

W powiecie hrubieszowskim (Lubelskie) 69-latek miał namawiać do oddania głosu na jego partnerkę, oferując cztery piwa i czekoladę. Mężczyzna został zatrzymany, przesłuchany, w poniedziałek ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Głosy w wyborach oddali już najważniejsi politycy. Prezydent Andrzej Duda z małżonką zagłosowali w Krakowie. Po głosowaniu prezydent zachęcał do udziału w wyborach, podkreślając, że kompetencje władz lokalnych mają ogromny wpływ na rzeczywistość, rozwój kraju i warunki życia.

Premier Donald Tusk głosował w Sopocie. Po wyjściu z lokalu stwierdził, że głosować powinien każdy, kto nie chciałby, żeby inni ludzie decydowali o jego losie.

Od której do której głosowanie

Głosowanie w wyborach samorządowych rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7. W głosowaniu ma zostać wybranych niemal 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma się odbyć 21 kwietnia br.(PAP)