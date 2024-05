Od czerwca wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Warszawa Zachodnia już ze wszystkimi peronami

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że od czerwca będzie więcej połączeń w wakacyjnym rozkładzie jazdy, zgodnie z tzw. wakacyjną korektą rozkładu jazdy pociągów. Od 9 czerwca 2024 r. podróżni na stacji Warszawa Zachodnia wsiądą do pociągów z trzech nowych peronów. Co dokładnie się zmieni?

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że od 9 czerwca 2024 r. podróżni na stacji Warszawa Zachodnia wsiądą do pociągów z trzech nowych peronów. Przez zmodernizowaną stację przejedzie więcej składów – ok. 950, zamiast jak dotychczas ok. 750. Również 9 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Z Warszawy do Gdańska dojedziemy w rekordowym czasie 2 h 25 min. Lepszy dostęp do kolei zapewni 13 nowych przystanków m.in. w Szczecinie i Kołobrzegu.

REKLAMA

Nowa wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów

REKLAMA

— Zbliżające się wakacje to czas wzmożonych podróży. Dlatego już dzisiaj informujemy o nowej korekcie rozkładu jazdy pociągów. Na podróżnych czeka oferta PKP Intercity – zwiększona liczba składów średnio do 454 dziennie. To o 31 więcej niż w zeszłoroczne wakacje. Chcemy zachęcić wszystkich do podróżowania koleją — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Na stacji Warszawa Zachodnia kończą się prace przy budowie trzech ostatnich peronów. Montowane są ławki, gabloty informacyjne i wyświetlacze. Platformy będą przykryte wysokim zadaszeniem, na którym montowane są ostatnie panele. Od 9 czerwca podróżni skorzystają z peronów 1, 2 i 3. Tym samym na Warszawie Zachodniej pociągi będą zatrzymywać się przy wszystkich dziewięciu platformach, to o jedną więcej niż dotąd.

Z peronu nr 3 skorzystają podróżni wyruszający w podróż m.in. do Pruszkowa, Sochaczewa czy Grodziska Mazowieckiego. Natomiast z peronu nr 2 odjeżdżać będą pociągi w stronę centrum Warszawy kursujące przez przystanek Warszawa Śródmieście.

REKLAMA

Wraz z korektą rozkładu jazdy udostępniony zostanie również peron nr 1, z którego korzystają pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Oznacza to powrót pociągów tego przewoźnika na pełną trasę do przystanku Warszawa Śródmieście WKD. Do sierpnia składy będą kursować przez Warszawę Zachodnią po jednym torze. Taka organizacja ruchu pozwoli kontynuować roboty przy budowie docelowego dojścia – ze schodami oraz windą – na kładkę, które powstanie w bliskim sąsiedztwie linii WKD. W tym czasie przewoźnik zaplanował własne prace przy budowie nowego peronu na przystanku Reguły.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W marcu wykonawca połączył dwie części tunelu pod peronami 1-3 w całość, dzięki czemu obiekt połączył Wolę z Ochotą. Obecnie wywożony jest grunt przy pomocy ciężkiego sprzętu. W kolejnym etapie budowana będzie konstrukcja ostatniego segmentu przejścia podziemnego dla pieszych. Po zakończonym wybetonowaniu podłoża prace przeniosą się jeszcze głębiej – do ostatniego segmentu tunelu tramwajowego. W nim również wykonawca rozpocznie od wydobywania gruntu, a następnie przystąpi do budowy konstrukcji tunelu. Termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego, przewidziano w grudniu 2024 r.

Większy komfort podróży. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji

Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Więcej: Stolica Dobrych Relacji.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów, na okres 9 czerwca – 31 sierpnia

Zmiana rozkładu jazdy na okres 9 czerwca – 31 sierpnia umożliwi wprowadzenie pociągów wakacyjnych. Szybciej dojedziemy z Warszawy do Gdańska. 3 pociągi Express InterCity Premium pokonają tę trasę w rekordowym czasie 2 godz. 25 min.

Na stacji Olsztyn Główny udostępnione zostaną dodatkowe perony dla odjazdu pociągów regionalnych w kierunku m.in. Działdowa, Iławy, Korsz. Podróżni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych platform.

W Małopolsce od 9 czerwca na stacji Zakopane planowane jest oddanie do użytku zmodernizowanego peronu nr 3, a na koniec czerwca peronu jednokrawędziowego nr 4. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów także z przebudowanego kolejnego peronu (nr 2) na przystanku Spytkowice Kępki na linii Kraków Płaszów – Oświęcim.

Na stacji w Legnicy podróżni skorzystają z przebudowanego peronu nr 4, z którego będzie można dojechać m.in. do Węglińca, Zgorzelca, Lubina, Głogowa i Zielonej Góry.

Lepszy dostęp do kolei z nowych przystanków

Lepszy dostęp do kolei zapewni pasażerom 13 nowych przystanków. W woj. zachodniopomorskim wsiądziemy do pociągów z nowych przystanków: Szczecin Trzebusz, Szczecin Żydowce, Kołobrzeg Ogrody, Kołobrzeg Amfiteatr i Szczecinek Bugno. W woj. świętokrzyskim dojedziemy m.in. do Kielc i Buska-Zdroju z nowych przystanków Nida i Stawiany Pińczowskie. W woj. dolnośląskim wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku Strzelce Świdnickie na linii kolejowej z Wrocławia do Sobótki. Będzie obsługiwany na żądanie.

W woj. lubelskim od 28 czerwca na linii między Łukowem a Lublinem pociągi zatrzymają się na trzech nowych przystankach: w Aleksandrowie, Ustrzeszu i Jaskach oraz dwóch zmodernizowanych – w Milanowie i Bezwoli.

Na Dolnym Śląsku pociągi pojadą po nowym torze w tunelu k. Trzcińska na trasie Wrocław – Jelenia Góra. Dzięki wykonanym pracom i budowie nowego toru usprawnią się podróże koleją na tej linii – dwa pociągi przejadą jednocześnie w tunelu, co wcześniej było niemożliwe.

Na Podkarpaciu na przygranicznym odcinku Stróże – Krościenko zakończone zostały prace na obiektach inżynieryjnych. Dzięki temu od 9 czerwca przywrócony zostanie regularny ruch pociągów w relacji Sanok – Uherce – Ustrzyki Dolne.