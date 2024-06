Dodatek aktywizacyjny po waloryzacji. Ile teraz wynosi?

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W sumie wybranych będzie 720 europosłów. W Polsce głosowanie odbędzie się w niedzielę 9 czerwca (od godz. 7.00 do 21.00) i wybranych będzie 53 posłów w 13 okręgach wyborczych. Jak będą liczone głosy a jak dzielone mandaty?