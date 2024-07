1000 zł miesięcznie. Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego idzie w górę, wzrost jest znaczący

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który został właśnie skierowany do uzgodnień.

Podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł REKLAMA Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!", która jest też częścią umowy "Koalicji 15 października". Chodzi o podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. REKLAMA Obecnie wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo. Jednym z warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. W aktualnym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. W ocenie skutków regulacji projektu czytamy, że maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. A zatem nie uległa zmianie od 2008 roku. Zobacz również: Pilne! Brak porozumienia w sprawie płacy minimalnej w 2025 r. Ostateczna decyzja rządu do 15 września

