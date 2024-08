Płaca minimalna w 2025 roku. Jaka kwota trafi na konta pracowników?

Jaka będzie płaca minimalna w 2025 roku? Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wyniosło 4626 zł brutto. Ta propozycja ma duże szanse na wejście w życie, bo Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała bowiem wspólnego stanowiska w tej sprawie. Zobaczmy, ile to jest netto, "na rękę", czyli jaka rzeczywiście kwota trafi na konta pracowników.

Strona rządowa ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wysokości płacy minimalnej na przyszły rok do dnia 15 września. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie, który zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 4626 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 30,20 zł.

Strona związkowa zaproponowała wzrost płacy minimalnej w 2025 roku do kwoty 4650 zł

Przypomnijmy, że na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wzrostu wynagrodzeń Rada Dialogu Społecznego miała czas do połowy lipca. Porozumienie wypracowała jedynie strona związkowa, która zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 4650 zł. Zdaniem przedstawicieli Solidarności propozycja rządowa jest "niesatysfakcjonująca".

Z kolei Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekonywało, że minimalne wynagrodzenie gwarantuje godne życie, a propozycja związków "tylko trochę różni się od rządowej". "Apelujemy bardzo mocno, aby rozważyć, by to minimalne wynagrodzenie nie było tylko i wyłącznie na poziomie ustawowego minimum" - powiedział prezes OPZZ Piotr Ostrowski.

Strona pracodawców opowiedziała się za propozycją rządu, czyli płaca minimalna w 2025 rok w wysokości 4626 zł

Natomiast strona pracodawców opowiedziała się za propozycją rządu, czyli płaca minimalna w 2025 rok w wysokości 4626 zł. Pojawiły się jednak głosy o zamrożeniu płacy minimalnej na następny rok. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali, że grozi nam masowa likwidacja małych firm, a pracodawcy RP zwracali uwagę, że nie każda firma funkcjonuje w warunkach "warszawskich". Ponadto pracodawcy wskazywali, że "pompowanie płacy minimalnej jest dużym zagrożeniem dla bytu firm w uboższych regionach kraju".

Jak wynika z przepisów, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów, nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Płaca minimalna w 2025 roku najprawdopodobniej wyniesie 4626 zł brutto - ile to jest netto, czyli na rękę?

Bardzo prawdopodobne jest zatem, że propozycja rządowa uwzględniona już w projekcie rozporządzenia, czyli płaca minimalna na poziomie 4626 zł brutto, wejdzie w życie. Kwota 4626 zł jest to oczywiście kwota brutto, a zatem nie jest wynagrodzenie, która trafi do pracowników. Natomiast kwota netto, czyli „na rękę”, to wynagrodzenie minimalne w 2025 roku w wysokości 3483,51 zł, od wynagrodzenia brutto trzeba bowiem odjąć:

składkę emerytalną - 451,5 zł

składkę rentową - 69,39 zł

składkę na ubezpieczenie chorobowe - 113,34 zł

zaliczkę na podatek dochodowy – 149 zł