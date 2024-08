5000 zł od premiera. Pieniądze na dowolny cel dla najzdolniejszych uczniów

Naprawa ma być dostępna! Tak chce unijna dyrektywa o prawie do naprawy

Pod koniec lipca w całej Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa o prawie do naprawy. Ma ona ułatwiać naprawę wadliwych sprzętów domowych i zachęcać konsumentów do reperowania sprzętów, zamiast ich wymiany. Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.